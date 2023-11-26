حجتالاسلام مهدی قدرتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی برنامههای مختلف در لرستان همزمان با ایام فاطمیه (س)، اظهار داشت: شعار امسال در برگزاری این برنامهها و مراسم هیئتهای فاطمی، «مادرم مظلوم بود و یاور مظلومها» خواهد بود.
وی عنوان کرد: این برنامهها با محوریت تبلیغی معجزه مادری و تقویت پیوندهای اجتماعی برگزار خواهند شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، ادامه داد: برنامههای این ایام در چند بخش رسانه، اجرای پویشها، تولید و پخش مستندها، اعزام مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف، برنامههای فرهنگی، روضههای خانگی، اجتماع بزرگ مادرانه، مراسم روز شهادت و… خواهند بود.
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