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۶ آذر ۱۴۰۲، ۰:۲۵

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

 اعلام برنامه‌های ایام فاطمیه در لرستان

 اعلام برنامه‌های ایام فاطمیه در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان برنامه‌های ایام فاطمیه (س) در این استان را اعلام کرد.

حجت‌الاسلام مهدی قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های مختلف در لرستان هم‌زمان با ایام فاطمیه (س)، اظهار داشت: شعار امسال در برگزاری این برنامه‌ها و مراسم هیئت‌های فاطمی، «مادرم مظلوم بود و یاور مظلوم‌ها» خواهد بود.

وی عنوان کرد: این برنامه‌ها با محوریت تبلیغی معجزه مادری و تقویت پیوندهای اجتماعی برگزار خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، ادامه داد: برنامه‌های این ایام در چند بخش رسانه، اجرای پویش‌ها، تولید و پخش مستندها، اعزام مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف، برنامه‌های فرهنگی، روضه‌های خانگی، اجتماع بزرگ مادرانه، مراسم روز شهادت و… خواهند بود.

کد مطلب 5950898

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