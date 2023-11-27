به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه طرح کوله کتاب در مساجد گیلان با شعار «حی علی الکتاب» در مسجد صفی رشت آغاز شد.
ویژگی مشترک کتابخانه و مساجد انسان سازی است
«یاسر تقوی» مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در مراسم آغاز اجرای طرح کوله کتاب در مساجد استان به ویژگیهای مشترک میان مسجد و کتابخانه اشاره کرد و با اشاره به فعالیتهای مختلف کتابخانه های عمومی برای رشد آگاهیهای فردی و اجتماعی و تلاش برای انسان سازی در این مجموعه، این ویژگی بارز را در ادامه شیوههای تربیتی در مساجد توصیف کرد.
تقوی با اظهار امیدواری نسبت به ادامه طرح کوله کتاب در مساجد و نیز به صورت همزمان در مناطق فاقد کتابخانه ییلاقی و روستایی استان گیلان یکی از نتایج مثبت این اقدام مشترک با ستاد کانونهای مساجد استان را توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی مورد تاکید مقام معظم رهبری در راستای توزیع عادلانه امکانات و فراوردههای فرهنگی به ویژه کتاب عنوان کرد.
طرح کوله کتاب نیازهای مطالعاتی مراجعه کنندگان به مساجد را رفع میکند
«حجتالاسلام رضا حاجتی» مسؤول ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان نیز در این مراسم اجرای طرح «حی علی الکتاب» با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان را در راستای تفاهم مشترک دو مجموعه برای رفع نیازهای مردم و نمازگزاران توصیف و این اقدام را برای رفع نیازهای مطالعاتی اقشار مختلف مراجعه کننده به مساجد اثربخش عنوان کرد.
در ادامه این مراسم ضمن ادای احترام به روح بلند و نورانی مرحوم آیت الله سید مجتبی رودباری، از علمای برجسته گیلان و مؤسس کتابخانه بزرگ حضرت امیرالمومنین (ع) و رونمایی از ۲ کوله کتاب کتاب حاوی ۲۰۰ جلد انواع کتاب در موضوعات متنوع، این کولههای کتاب جهت بهره مندی نمازگزاران و مراجعین مسجد صفی رشت به هیأت امنای این مسجد اهدا شد.
گفتنی است، طرح کوله کتاب که پیش از این با ارسال به مناطق فاقد کتابخانه و ییلاقی استان گیلان اجرا شده با تحویل این کولهها به مسجد صفی رشت در مساجد گیلان نیز آغاز میشود.
این کولههای کتاب حاوی ۱۰۰ عنوان کتاب در عناوین و موضوعات متنوع و برای استفاده اقشار مختلف مردم میباشد.
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