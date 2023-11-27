اغناسازی و انجام کارهای فرهنگی به جای طرد افراد در زیست عفیفانه

حسین‌رضا نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آیات و رویات از ائمه معصومین اشاره شده که در بحث زیست عفیفانه فقط پوشش نبوده بلکه باید در رفتار، کردار و پندارمان و هر حرکتی که انجام می دهیم به این موضوع توجه شود.

وی با اشاره به اینکه در این مباحث باید الگوبرداری درستی از ائمه در بحث زیست عفیفانه داشته باشیم، گفت: امروز باید مادران و فرزندانمان از فاطمه زهرا الگوبرداری کنند و الگوی اصلی آنها باید حضرت زهرا (س) باشد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: در این موضوعات باید توجه بیشتری وجود داشته باشد تا بتوانیم به نحو احسنت بگوییم که در مسیر ائمه قرار داریم.

دبیر ستاد عفاف و حجاب خراسان جنوبی به برنامه های شاخص در استان در راستای زیست عفیفانه صورت گرفته اشاره داشت و یادآور شد: براساس دستوالعمل های ابلاغی که از وزارت کشور اعلام شده اولین جلسه ستاد عفاف و حجاب استان در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

نخعی افزود: تشکیل ۲۳ جلسه زیست عفیفانه در استان، برگزاری جلساتی توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر با محوریت عفاف و حجاب به ریاست نماینده ولی فقیه در استان، ابلاغ دستورالعمل های شاخص عفاف و حجاب به دستگاه های اجرایی، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی امر به معروف و نهی از منکر با محوریت عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، تشکیل تیم های نظارتی با ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان، اعزام عامران و ناهیان به منظور اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و هر کجا لازم بوده، برگزاری جلسات مستمر شورای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی، فعال نمودن قرارگاه عفاف و حجاب در سطح شهرستان ها، بخش ها و روستاهای پرجمعیت، عملیاتی نمودن دستوالعمل های شاخص عفاف و حجاب در تمام دستگاه های اجرایی، پخش برنامه هایی در صدا و سیما در جهت اغناسازی جامعه، نظارت و بازرسی از داروخانه ها، مطب ها، کلینیک ها، بیمارستان ها، دانشگاه علوم پزشکی و غیره از جمله این اقدامات بوده است.

وی از تشکیل تیم های نظارتی با همکاری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و بازدید از دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، شرکت ها دولتی و غیردولتی به صورت نامحسوس و محسوس خبر داد و اضافه کرد: همچنین بازرسی و نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در تمام مراکز اقامتی و پایانه های مسافربری، اتوبوس ها و تاکسی ها، فروشگاه ها و غیره جزو اقدامات صورت گرفته در حوزه زیست عفیفانه در استان بوده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه رصد فضاهای مجازی و معلمان نامرئی که در فضاهای مجازی خوراک مصموم در اختیار نوجوانان و جوانان قرار می دهند از موضوعات مهمی بوده که در این حوزه دنبال شده است، بیان داشت: راه اندازی و حمایت از کارگاه های تولید البسه اسلامی، ایجاد محدودیت برای فروشندگان البسه نامناسب، برپایی نمایشگاه های عفاف و حجاب به همت دفتر امور بانوان و سازمان مردم نهاد" زندگی بهشتی"، برگزاری کارگروه ساماندهی مد و لباس استان به همت استاندار و معاون سیاسی استاندار، برنامه های ترویجی و اغنایی، فضاسازی و تبلیغات محیطی با استفاده از ظرفیت های نوین ارتباطی رسانه های جمعی در فضای حقیقی و مجازی، تولید محتوای مربوطه در بحث زیست عفیفانه، برگزاری مسابقات و نمایشگاه های فرهنگی و هنری در حوزه عفاف و حجاب و شناسایی و تقدیر از مشوقان و مروجان عفاف و حجاب از دیگر برنامه های اجرا شده در استان بوده است.

نخعی با اشاره به اینکه در بحث فرهنگ سازی زیست عفیفانه کارهای بسیار خوب و ارزشمندی در استان انجام شده است، گفت: در این راستا مبلغانی مشخص شده که به طور ویژه در دانشگاه ها و مدارس حضور دارند و در این امر همکاری می کنند.

وی تصریح کرد: جامعه اقشار مختلفی دارد و باید همه در کنار یکدیگر دیده شوند و فعالیت ها به گونه ای تنظیم شوند که در جامعه اثرگذار بوده و اثرات آن به تمام جامعه تعمیم داده شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید افراط و تفریط کرد بلکه باید نگاه درستی در این راستا حاکم باشد که در آن نیکی، محبت و مدار تبلور یافته تا نتیجه مطلوب حاصل شود، یادآور شد: باید تلاش شود تا به وضعیت مطلوب برسیم و این انتظاری بوده که خانواده شهدا، ایثارگران و تمام کسانی که دغدغه انقلاب و اسلام را دارند از ما است.

نخعی ادامه داد: زمانی به وضعیت مطلوب در این حوزه دست خواهیم یافت که افراد خاطی را به جای طرد از خود با اغناسازی و کار فرهنگی موافق کرده و به مسیر اصلی راهنمایی کنیم.

وی ادامه داد: دشمن این هدف را دنبال می کند که فرزندمان را از ما جدا کرده و آنگونه که خود می خواهد فرهنگش را جایگزین نماید.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین کار فرهنگی که در فروردین ماه در این حوزه انجام گرفت، اجرای طرح ایستگاه انتظار به همت گروه جهادی غدیر به عنوان ۱۰ دقیقه تنهایی بوده که استقبال زیادی از سوی جوانان و نوجوانان و نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته و هنوز هم ادامه دارد.