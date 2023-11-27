همکاری بنیادشهید آذربایجان شرقی با اوقاف برای ساماندهی ابنیه وقفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی، علی اکبر سلمانی در حاشیۀ دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سیدشهاب الدین حسینی مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران به دنبال تعامل و ارتباط سازنده با اوقاف و امور خیریه استان است و همکاری با این اداره کل در ساماندهی ابنیۀ وقفیِ خود را در این چارچوب دنبال می‌کند.

وی اظهار کرد: کاهش مشکلات جامعۀ معزّز ایثارگری، وظیفۀ همۀ مسئولان است و خوشبختانه مدیران محترم اوقاف و امور خیریه استان علاوه بر مقید بودن به ایفای شایستۀ این رسالت خطیر، عمیقاً باور دارند که باید به بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک کنند تا خادمان خانواده‌های شهدا و ایثارگران در این نهاد، برای انجام مأموریت هایشان موفق باشند.

سلمانی اطمینان داد که تعامل بیشتر بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی و اوقاف و امور خیریه استان علاوه بر بسترسازی برای تسریع و تسهیل در امر ساماندهی ابنیۀ وقفی این بنیاد، زمینۀ شکل گیری الگوی موفق همکاری بین این دو دستگاه عظیم فرهنگی در سطح استان‌های کشور را فراهم خواهد کرد.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی همچنین از انعقاد و مبادلۀ تفاهم نامۀ همکاری مشترک با اداره کل اوقاف و امور خیریۀ استان در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: مفاد و محتوای این تفاهم نامه در جلسات بعدی پیگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: چشم‌انداز همکاری‌های آیندۀ بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان روشن است.