به‌گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم علیزاده گفت: هفتمین دوره داوری مهر اصالت صنایع‌دستی غرب کشور با حضور استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان و همدان در سالن کنفرانس هتل کتیبه از فردا به مدت ۳ روز برگزار می‌شود.

وی افزود: تأثیر رویداد مُهر اصالت ملی در ارتقای کیفی صنایع‌دستی کشور مشهود بوده و مُهر اصالت باعث شده تا صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در بخش بسته‌بندی، طراحی و خلاقیت کیفیت بالایی پیدا کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان یادآور شد: آثار ارسالی برای داوری به رویداد مُهر اصالت ملی بسیار با کیفیت است و در هیچ کجا مانند آن دیده نمی‌شود.

معصوم علیزاده گفت: دریافت مُهر اصالت به صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در رشته‌های مختلف اعتبار و ارزش بیشتر می‌دهد.