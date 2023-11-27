زیرساخت های لازم برای توسعه صنعتی در استان مرکزی فراهم‌ نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گودرزی پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی بیان کرد: این استان رتبه چهارم صنعتی را داشت اما اکنون در رتبه هفتم قرار دارد و از روزهای شکوفایی خود فاصله گرفته است.

وی افزود: افول در رتبه صنعتی استان دور از ذهن نیست و در حال حاضر زرندیه و دلیجان از اراک پیشی گرفتند.

مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی تاکید کرد: حمایت از صنعت و تلاش برای اقتصاد پویا و توسعه یافته در گرو تعامل و هم افزایی بخش خصوصی و دولتی است و در صورت بروز مشکل نباید دولت را مقصر دانست.

گودرزی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعتی استان فراهم نیست، افزود: چنانچه اکنون یک سرمایه گذار وارد استان شود و درخواست زمین با زیرساخت داشته باشد، متأسفانه این امکان فراهم نیست و نیاز است تدابیر ویژه ای در راستای رفع این مشکل اندیشیده شود.