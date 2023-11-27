  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۳

منابع مصری: تمدید مهلت آتش بس در غزه نزدیک است

منابع مصری: تمدید مهلت آتش بس در غزه نزدیک است

در شرایطی که منابع موثق مصری از نزدیک بودن زمان تمدید مهلت آتش بس در غزه سخن گفته اند، سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی به طور تلویحی از تمایل تل آویو به تمدید آتش بس سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، منابع مصری به نقل از مذاکره کنندگان این کشور، از نزدیک بودن تمدید مهلت آتش بس در غزه و آزادی شمار بیشتری از اسرای فلسطینی در ازای اسرای صهیونیست خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در شرایط کنونی مذاکره کنندگان درباره برخی اختلافات درباره تمدید مهلت آتش بس و فهرست اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، در حال گفت و گو هستند.

کابینه رژیم صهیونیستی تلویحا خواستار تمدید آتش بس در غزه شد

سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در اظهاراتی مطبوعاتی تاکید کرد: در صورتی که ۱۰ گروگان دیگر (اسیر) آزاد شود ، یک روز دیگر به آتش بس در غزه اضافه می‌شود.

وی افزود: در شرایط کنونی ۱۸۴ اسرائیلی همچنان در بازداشت حماس در غزه هستند.

سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی همچنین گفت که به خانواده‌های ۳۹۲ نظامی این رژیم که ۷ اکتبر کشته شده‌اند، اطلاع داده‌اند.

وی در عین حال خواستار اعمال فشار بر حماس برای آزادی اسرای اسرائیلی در اختیار مقاومت شد.

کد خبر 5951644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها