منابع مصری: تمدید مهلت آتش بس در غزه نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، منابع مصری به نقل از مذاکره کنندگان این کشور، از نزدیک بودن تمدید مهلت آتش بس در غزه و آزادی شمار بیشتری از اسرای فلسطینی در ازای اسرای صهیونیست خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که در شرایط کنونی مذاکره کنندگان درباره برخی اختلافات درباره تمدید مهلت آتش بس و فهرست اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، در حال گفت و گو هستند.
کابینه رژیم صهیونیستی تلویحا خواستار تمدید آتش بس در غزه شد
سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در اظهاراتی مطبوعاتی تاکید کرد: در صورتی که ۱۰ گروگان دیگر (اسیر) آزاد شود ، یک روز دیگر به آتش بس در غزه اضافه میشود.
وی افزود: در شرایط کنونی ۱۸۴ اسرائیلی همچنان در بازداشت حماس در غزه هستند.
سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی همچنین گفت که به خانوادههای ۳۹۲ نظامی این رژیم که ۷ اکتبر کشته شدهاند، اطلاع دادهاند.
وی در عین حال خواستار اعمال فشار بر حماس برای آزادی اسرای اسرائیلی در اختیار مقاومت شد.
