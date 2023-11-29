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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان:

دانش آموختگان کشاورزی در طرح زراعت چوب به کار گیری می شوند

دانش آموختگان کشاورزی در طرح زراعت چوب به کار گیری می شوند

اهواز - رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی در طرح زراعت چوب به کار گیری می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال فیاضی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش زراعت چوب در اهواز بیان کرد: طرح ملی زراعت چوب یک طرح بی نظیر کشاورزی است که مورد حمایت رئیس جمهور است و اعتبارات ملی برای اجرای آن دیده شده است.

وی افزود: زراعت چوب یک صنعت سبز است که صنایع جانبی زیادی را باعث رونق می‌شود و سالانه صنایع چوب ما نیاز بالایی دارند که استان خوزستان می‌تواند قطب زراعت چوب در کشور باشد.

رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: عملیاتی شدن این طرح ملی عوائد اقتصادی و زیست محیطی بالایی دارد و درختانی مثل اوکالیپتوس سریع رشد هستند و در زمین‌های فقیر هم رشد کرده و نیاز آبی پایینی دارند.

وی گفت: مطابق بررسی‌ها توسعه این طرح ملی می‌تواند در افزایش بارش‌های باران در خوزستان، تعدیل دما بین ۳ تا ۵ درجه و کاهش آلودگی هوا و پایداری منابع جنگلی کشور می‌شود.

فیاضی افزود: این صنعت می‌تواند زمینه اشتغال دانشجویان فارغ‌التحصیل کشاورزی را فراهم کند و با هماهنگی صورت گرفته با منابع طبیعی دانشجویان در این طرح مشغول می‌شوند.

کد مطلب 5953295

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    نظرات

    • AE ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      3 0
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      فقط شعار،عالم بی عمل زنبور بی عسل
    • SG ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      1 0
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      چقدر دیر. اگر به اربعین پیما های ما درخت می‌دادید بکارن در مسیر الان کلی جنگل. چوب ..کاغذ ..هوای پاک تفرجگاه و صادرات داشتیم .خدا کنه به همین هم عمل بشه تو شعار نمونه
    • لبخند IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      2 0
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      با وجود این همه زمین کشاورزی که دانشگاه علوم کشاورزی دارند ولی هیچ وقت به دانشجویان داده نشده در صورتی که اگه از همین منابع دانشگاهی استفاده میشد هیچ کدوم از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه ی رشته کشاورزی بیکار نبودن

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