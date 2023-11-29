کشف ۹ قطعه پرنده «سهره طلایی» در یک خانه / کمبود محیط بان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام جاودان خرد افزود: با دریافت اطلاعات مردمی از سامانه ۱۵۴۰ مبنی بر خرید، فروش، عرضه، حمل و نگهداری «سهره طلایی» در یکی از روستاهای شهرستان بویراحمد، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان با انجام اقدامات لازم از صحت و سقم گزارش به یقین رسیدند.

جاودان خرد تصریح کرد: طی هماهنگی با مقام قضائی شهرستان و همکاری مراجع انتظامی با اجرای حکم بازرسی، ۹ قطعه پرنده از نوع سهره طلایی محبوس شده در قفس از منزل این متخلف کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون شکار و صید هرگونه خرید، فروش، عرضه، حمل و نگهداری حیات وحش و اجزای آنها جرم بوده و مستوجب مجازات قانونی خواهد بود.

وی با اشاره به کمبود محیط بان در استان گفت: در کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵ درصد استاندارد جهانی مشغول حفاظت هستیم و محیط زیست از کمبود شدید محیط بان رنج می‌برد.

جاودان خرد گفت: فلذا سامانه ۱۵۴۰ پل ارتباطی رایگان همکاری مردم با محیط زیست است که می‌توانند تخلفات زیست محیطی را گزارش دهند.