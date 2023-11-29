مشوق های بازآفرینی در ۱۵۰ شهر کشور اعمال شده است

محمد آئینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم همکاری شهرداری‌ها برای بازآفرینی شهری گفت: برخی از شهرداری‌ها با همکاری شورای شهرها و مشوق‌های بازآفرینی را به ۱۰۰ نیز رسانده‌اند.

وی از شهرداری‌ها و شوراها به عنوان سفیران نوسازی خواست تا میزان تخفیف‌های بازآفرینی شهری را به ۱۰۰ برسانند چرا که در قانون نیز به آنان اجازه داده شده است و افزود: بافت‌های فرسوده از تسهیلات مالی بانکی و تخفیف برخوردار هستند، گفت: این مناطق از حمایت‌هایی که از طرح ملی مسکن صورت می‌گیرد نیز برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه ساکنان بافت‌های فرسوده از تسهیلات اسکان موقت نیز برخوردار هستند، میزان آن را در تهران و کلان شهر ۱۲۰ میلیون تومان برای اسکان موقت در دوره نوسازی بیان کرد و گفت: این رقم در شهرها ۹۰ میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه است و علاوه بر این تسهیلات ساخت نیز همانند طرح ملی مسکن پرداخت می‌شود.

آئینی اجرای بسته تشویقی ۱۹ بندی برای شتاب بخشی به طرح بازآفرینی شهری را الزامی دانست و گفت: برای هر کسی که بخواهد در بافت فرسوده نسبت به نوسازی مسکن اقدام کند تسهیلاتی در نظر گرفته شده است و از شهرداران تقاضا داریم تا این بسته را به عنوان یک ضابطه لازم الاجرا مد نظر قرار دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته‌های تشویقی ۱۹ گانه تاکنون در ۱۵۰ شهر کشور اجرا شده است و شهرداری‌های دیگر نیز در تدارک برای اجرای این بسته‌ها هستند و در هر شهری که این بسته‌ها اجرا شده شاهد جهش نوسازی بافت‌های فرسوده هستیم و در شهر تهران شاهد رشد ۱۰۹ درصدی طی ۶ ماه گذشته هستیم.

آئینی رشد بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده را در استان مازندران ۵۴ درصد نسبت به قبل اعلام کرد و گفت: مازندران رتبه سوم رشد صدور پروانه‌ها را در کشور دارا است