رئیس اداره اوقاف میامی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رئیس جدید اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میامی با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، فرماندار و امام جمعه میامی و جمعی از اعضای شورای اداری این شهرستان همزمان با ظهر چهارشنبه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار میامی در این مراسم ضمن اشاره به ضرورت حمایت از مباحث ترویجی وقف، گفت: میامی پیشرو در حوزه وقف است اما بازهم نیاز داریم تا از ظرفیت‌های موجود در مباحث ترویجی وقف بهره گیری کنیم.

علیرضا آشوری با بیان اینکه میامی در زمره ۳۱ شهرستان کمتر برخوردار کشورمان محسوب می‌شود، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت وقف برای پوشش نقاط ضعف یکی از مسائلی است که باید مد نظر برنامه ریزان به خصوص در حوزه اوقاف قرار گیرد.

وی خواستار ترویج نیات به روز برای موقوفات شد و گفت: نیاز است که در میامی به سرمایه‌گذاران در حوزه موقوفات توجه بیشتر شود تا از ظرفیت‌های موجود در موقوفات برای سرمایه‌گذاری بهره گیری بهتری شود.

فرماندار میامی با بیان اینکه این شهرستان ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف در موقوفات دارد، گفت: در صورت ورود سرمایه‌گذاران در این حوزه تحولات خوبی در شهرستان رخ خواهد داد به همین جهت، از ورود سرمایه گذاران در حوزه موقوفات حمایت می‌کنیم.