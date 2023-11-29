نشست اعضای هیات رییسه دانشگاه علامه با معاون اول رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علامه‌طباطبائی با اشاره به اینکه تاکنون در کشور نقش علوم انسانی در اداره جامعه و کمک به دولت نادیده گرفته شده است، تأکید کرد: توجه به دانشگاه های علوم انسانی کمترین هزینه برای حل چالش‌ها و مسائل جامعه است که در این خصوص رفع مشکلات دانشگاه علامه‌طباطبائی به عنوان کانون حل اینگونه مسائل در دستور کار وزارت علوم قرار دارد و افزایش چشمگیر بودجه این دانشگاه در سال جاری نشانگر اراده وزارت علوم برای توجه به حوزه علوم انسانی است.

وی توجه به قانون جوانی جمعیت و کمک به ازدواج جوانان را از جمله اولویت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانست و خبر داد: در این راستا و با مساعدت دولت و کمک‌های معاون اول رئیس‌جمهور در بودجه، ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت خوابگاه متأهلی ۲۵۶ هزار زوج در نظر گرفته شده است.

در ادامه رئیس دانشگاه علامه‌طباطبائی نیز با اشاره به ۶۰۰ عضو هیئت علمی و ۱۴ هزار دانشجو در این دانشگاه، افزود: این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی در غرب آسیا است که در سال جاری در رتبه‌های بالای جهانی قرار داشته است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های راهبردی این دانشگاه با تیمی از صاحب‌نظران و محورهای اصلی و با شعار مرجعیت و تحول در علوم انسانی تعیین و تبیین شده است، گفت: این برنامه‌های راهبردی به تمام دانشکده‌ها و بخش‌های دانشگاه ابلاغ شده و تربیت نیروی انسانی متخصص از مهمترین برنامه‌های دانشگاه علامه‌طباطبائی برای خدمت به دولت سیزدهم و نظام اجرایی کشور است.

معتمدی با اشاره به یکی از جلسات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور با خانواده‌های دارای فرزند اتیسم، از پیشنهاد راه‌اندازی مرکز ملی روانی و اجتماعی برای پاسخگویی به اینگونه مشکلات کشور خبر داد.

گفتنی است در این جلسه برخی از معاونین و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبائی به تشریح اقدامات و برنامه‌ها و مشکلات خود در زمینه‌های مختلف از جمله طرح تجمیع دانشگاه، خوابگاه‌های متأهلی، نهادینه‌سازی تعامل دانشگاه با اعضای دولت و وزارتخانه‌ها، آینده‌پژوهی و پیش‌بینی نیازهای آینده کشور پرداختند.

همچنین راه‌اندازی پژوهشکده تحول علوم انسانی، زیست بوم فناوری، ایجاد مرجعیت علمی کشور، اشتغال‌زایی دانشجویان و دانش‌آموختگان، حمایت از نخبگان، تأسیس آزمایشگاه علوم شناختی، فعالیت‌های دانش بنیان، حکمرانی فضای مجازی، نشست‌های حل مسئله با دستگاه‌های مختلف، تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های خارج از کشور برای تأسیس دفتر و آموزش زبان فارسی، ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی و تنظیم کتب درسی از دیگر موضوعات و اقداماتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.