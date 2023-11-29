مکتب شهید سلیمانی از اصیل ترین ظرفیتها برای تبیین است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار ستاد ملی تبیین و ترویج مکتب شهید قدس در استان کرمان با بیان اینکه تبیین اسلام ناب محمدی از وظایف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است، گفت: تبیین باید به گونه‌ای باشد که بر دل و جان همه و بالاخص جوانان نفوذ کند.

وی مکتب شهید سلیمانی را یکی از اصیل‌ترین ظرفیت‌های موجود برای تبیین‌گری، دانست و گفت: همانطور که رهبری فرمودند "دلیل ماندگار شدن مکتب شهید سلیمانی در بین مردم این بود که مردم حقیقت خود را در حاج قاسم سلیمانی دیده اند".

حجت الاسلام عزت‌زمانی با اشاره به چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی افزود: ستاد ملی تبیین و ترویج مکتب شهید قدس (شهید سلیمانی) در کرمان کار خود را آغاز کرد و کارهای بسیار خوبی در زمینه ترویج مکتب این شهید بزرگوار توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان در دست اقدام است.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه اصیل‌ترین و کم نظیرترین مکتب در زمینه ترویج و تبیین را مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی دانست و گفت: استان کرمان پایه و اساس نقش آفرینی در حوزه ترویج این مکتب بزرگ خواهد بود.

وی اساس انقلاب اسلامی را بر تبیین استوار دانست و خاطرنشان کرد: جریان تبیین و ترویج را با قدرت پیش خواهیم برد و بر همین اساس ستاد ملی تبیین و ترویج مکتب شهید قدس به‌صورت ملی و دائمی تشکیل و دبیرخانه این ستاد در کرمان راه اندازی شده است.