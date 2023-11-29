پایان راه جیب بر پایانه غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا موسوی سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران اظهار داشت: در پی افزایش سرقت در پایانه غرب به روش جیب بری موضوع به کلیه مأموران مستقر در کلانتری ۲۰۹ پایانه جنوب اعلام و گشت زنی‌های هدفمند برای پیشگیری از سرقت و دستگیری سارقان افزایش داده شد.

وی با بیان اینکه مأموران مستقر در ایستگاه پایانه غرب صبح روز هشتم آذر ماه به مردی که در حال پرسه زنی بی هدف در پایانه بود مشکوک می‌شوند افزود: مراقبت‌های ویژه آغاز تا اینکه مأموران متهم را در حال سرقت از شهروندی با استفاده از ازدحام جمعیت مشاهده می‌کنند و سریعاً وارد عمل شده و متهم را غافلگیر و دستگیر می‌کنند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: در بررسی اولیه از متهم یک دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی کشف شد و متهم در تحقیقات پلیسی به عمل آمده به جرم خود و سرقت به روش جیب بری در ایستگاه‌های پایانه غرب تهران اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی مال باختگان ادامه دارد در پایان خاطر نشان کرد: پرونده و متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

*لیلی معرفی