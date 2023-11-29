بابل از نظر امکانات و تجهیزات در مواقع بحران فقیر است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی شامگاه چهارشنبه در نشست اضطراری مدیریت بحران در شهرستان با اشاره به خسارت سیلاب شب گذشته در شهرستان با تاکید بر لایروبی رودخانه‌ها تأمین اعتبار برای اجرای این طرح را لازم دانست و گفت: شش میلیارد تومان برای لایروبی رودخانه در نظر گرفته شده است

وی خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تعادل مصالح رودخانه‌ای در شهرستان بابل شد و گفت: با این اقدام می‌توان نسبت به ساماندهی و دیواره‌سازی رودخانه‌ها برنامه‌ریزی کرد.

وی خواستار جدی گرفتن بحث آزادسازی حریم رودخانه‌ها شد و گفت: بسیاری از حوادث و خسارت‌ها ناشی از تجاوز به حریم رودخانه‌هاست و باید نسبت به آزادسازی این حریم اقدام جدی شود.

گرجی با بیان اینکه وقوع سیلاب در بعضی از مناطق از جمله چاله پی به دلیل عدم لایروبی رودخانه‌ها تکراری شده است، گفت: امکانات در شهرستان به اندازه کافی نداریم و اداره راهداری شهرستان از نظر امکانات تجهیزات فقیر است.

فرماندار ویژه بابل با بیان اینکه شهرستان بزرگ بابل از داشتن امکانات اولیه محروم است، به گستردگی شهرستان اشاره کرد و خواستار استقرار ادوات و تجهیزات مورد نیاز برای پیشگیری از بحران در شهرستان شد.