نخستین اجلاسیه شهدای زن اهل سنت کشور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکویی، صبح پنجشنبه در نخستین اجلاسیه شهیده زن اهل سنت کشور اظهار کرد: هدف از برگزاری این اجلاسیه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی گفتمان سازی فرهنگ مقاومت و ایثار زنان را از اهداف دیگر برگزاری این اجلاس دانست.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با اشاره به اینکه این اجلاسیه برای شهدای اهل سنت کشور در حال برگزاری است، گفت: برگزاری این مراسم‌ها نشان از نقش زن در دوران دفاع مقدس دارد که بیشتر مورد توجه است.

وی اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران هفت هزار شهیده زن است که از این تعداد ۹۰۰ شهیده اهل سنت هستند.

ملک شاهکویی افزود: استان گلستان هم دارای ۳۸ شهیده است که ۲۴ نفر آنها اهل سنت و ۱۴ نفر اهل تشیع هستند.