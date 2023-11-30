وزیر بهداشت وارد کاشان شد/ بازدید از بیمارستان شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح پنج شنبه به منظور بازدید از مراکز درمانی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل و برگزاری نشست پیرامون مسائل حوزه سلامت با جمعی از مسؤولین این منطقه به کاشان سفر کرده است.

تجدید میثاق وزیر بهداشت با شهدای گمنام

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه خیرین سلامت و جمعی از مسؤولین دانشگاه علوم پزشکی و شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در اولین برنامه از سفر به منطقه کاشان در محل یادمان شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی حضور یافت و نسبت به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

بهرام عین اللهی و هیأت همراه در این مراسم ضمن قرائت فاتحه برای شهدا دوران دفاع مقدس به ویژه شهدای گمنام با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا تجدید میثاق کردند.

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان شهید بهشتی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از حضور بر سر مزار شهدای گمنام از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان بازدید کرد.

بهرام عین اللهی با حضور در بخش‌های مختلف از جمله اورژانس‌های بزرگسالان و کودکان، ضمن عیادت از بیماران، در روند درمان آنان قرار گرفت.

مسؤولین بیمارستان نیز در این بازدید در خصوص تعداد تخت و کمبودها و مشکلات سخنانی را بیان کردند.

به گزارش مهر بهرام عین اللهی پس از این دیدار با حضور در بیمارستان‌های ثامن و امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل و همچنین بیمارستان حضرت بقیه الله الاعظم (عج) کاشان از روند تکمیل و ساخت این بیمارستان‌ها بازدید می‌کند.