هیئات مذهبی به محلی برای رفع شبهات جوانان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف پورآرین عصر پنجشنبه در جمع شرکت کنندگان در دوره معرفت و مهارتافزایی هیأت و تشکلهای دینی استان قزوین که با حضور ۱۲۰ نفر از اعضای هیئتها و تشکلهای دینی برگزار شد، اظهار کرد: حضرت آقا بیش از ۲۰۰ بار بر روی اهمیت جهاد تبیین تأکید کردند و آن را فریضه فوری و قطعی توصیف کردند.
وی با بیان اینکه مجموعههای دینی باید منبر کنشگری در حوزه جهاد تبیین داشته باشند، اضافه کرد: عمده ائمه اطهار جز معدودی جهاد نظامی نداشتند و عرصه اصلی جهاد آنها جهاد تبیین بوده و بنابراین فرد محب اهل بیت اگر بخواهد سیره ایشان را دنبال کند، باید به جهاد تبیین اهمیت دهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با تأکید بر اینکه هیأت باید به محل پاسخ به سؤالهای جوانان در حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تبدیل شود، ادامه داد: امروز جوانان ما پرسشهای زیادی درباره سبک زندگی و اجتماعی دارند که راه مواجهه با این سؤالها اندیشیدن و پاسخ دادن است.
پورآرین بر لزوم تشکیل هیأتهای اندیشهورزی در تشکلهای دینی و مذهبی تأکید کرد و گفت: در جریان نبرد غزه چندهزار زن و کودک در برابر انظار مردم جهان شهید میشوند و ما نمیتوانیم این جنایت را خوب روایت کنیم. در حالی که هیئات ما نسبت به این قضیه تکلیف داشته و صحنه را باید ترسیم کرده و گرههای ذهنی را باز کنند.
وی کادرسازی برای انقلاب و نظام جمهوریاسلامی ایران را از اهداف طرح ماه دانست و ادامه داد: در همین راستا سازمان تبلیغات در ۳ بخش گفتمانسازی، شبکهسازی و توانمندسازی وارد فعالیت شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تأکید بر اینکه هر هیأتی مسئول بانوان، نوجوان و رسانه میخواهد، تصریح کرد: بههمین خاطر راهاندازی شبکه بانوان، شبکه رسانهای و شبکه نوجوانان در دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته است تا هیأت را به مجموعهای تربیتمحور بدل کند.
