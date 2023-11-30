مرکز کمپ ترک اعتیاد غیر مجاز در شاهرود پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی شائینی شامگاه پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از مراکز ترک اعتیاد شاهرود ضمن بیان اینکه هر گونه فعالیت صنفی نیازمند داشتن مدارک و مجوزهای قانونی است، ابراز داشت: در صورت عدم ارائه گواهینامه‌های قانونی مراکز موجود پلمب خواهند شد.

وی ضمن بیان اینکه بر همین اساس مراکز صنفی مورد رصد و نظارت قرار می‌گیرند، افزود: در همین بازرسی‌ها مأموران مبارزه با مواد مخدر از فعالیت یک مرکز غیر مجاز ترک اعتیاد در اطراف شهرستان شاهرود مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه مأموران با مراجعه به محل مذکور متوجه فعالیت این مرکز بدون داشتن مدارک قانونی شدند، ابراز داشت: این مرکز با هماهنگی‌های لازم پلمب شد.

شائینی ضمن بیان اینکه هدف از این اقدام پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است، تصریح کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را با نیروی انتظامی در میان قرار دهند تا موضوع رسیدگی شود.