مجاهد واقعی در همه کارهای خود جهادی عمل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مولانا غلام نبی توکلی در خطبه‌های نماز جمعه که با حضور اقشار مختلف مردم متدین تایباد در مسجد جامع این شهر برگزار شد؛ اظهار کرد: جهاد معانی بسیار گسترده‌ای دارد که در همه زمینه‌ها به کار می‌رود؛ مجاهد واقعی کسی است که در همه کارهای خود جهاد کند و جهاد در این امور به معنای تلاش و کوشش است.

امام جمعه تایباد افزود: معنای اصلی جهاد رو به رو شدن با کفار است و این یک موضوع کلیدی در اسلام است که همیشه ادامه دارد زیرا حق و باطل همیشه جریان دارد و تا قیامت این نبرد ادامه دارد، بنابراین جهاد با کفار باید همیشه سرلوحه مسلمانان باشد ولی متأسفانه در قرون گذشته و این قرن این موضوع ترک شده است.

وی با بیان اینکه خداوند قصاص اهل ایمان را از ظالم می‌گیرد؛ گفت: در طول تاریخ هرکس اهل ایمان بوده، خداوند او را ترک نکرده است؛ در روزگاری عده‌ای از مسلمانان به شهادت رسیدند، مصلحت خداوندی بوده است؛ این موضوع در مسئله فلسطین مشهود است. مردم بی گناه آنجا به دست کفاری به شهادت می رسند که در زمان حضرت ابراهیم (ع)، پیامبر اسلام (ص) و دیگر انبیای عظام (ع) بودند.

مولانا توکلی تاکید کرد: اسرائیل همان یهودیانی است که در خیبر و بنی قریظه و دیگر یهودیان علیه پیامبر اسلام (ص) می‌جنگیدند، مسیحیان امروز از نسل همان صلیبیونی هستند که چند صد سال در جنگ‌های صلیبی مسلمانان را قتل عام می‌کردند، مسلمان نباید به مسیحی و یهودی امروز اعتماد کند.

امام جمعه تایباد با بیان اینکه در جامعه اسلامی عمل به تعهد از اولویت کار مسلمان باید باشد، گفت: مسلمانی که به تعهدات خود عمل نکند، مسلمانی که به در هنگام طلاق به همسر خود فشار می‌آورد مهریه خود را ببخشد یا اینکه او را در زندگی تحت فشار و ظلم قرار دهد، مغازه دار مسلمانی که در فروش خود تقلب می‌کند یا گران فروشی می‌کند، همه اینها تحت آیه خیانت قرار می‌گیرند؛ زیرا واژه‌های قرآن کریم جامع هستند و همه چیز را در بر می‌گیرد.

وی با تاکید بر این که مسلمان باید در زندگی اجتماعی خود از هرگونه خیانت به دور باشد، گفت: اگر با خدا و بندگان خدا رو راست باشیم، خداوند هم از ما حمایت می‌کند، باران را برای ما می‌فرستد و در مقابل دشمنان از ما دفاع می‌کند و این بیان خداوند متعال است.