به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز جمع در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه تاکید کرد: یک روزی تنها سلاح مردم فلسطین، سنگ بود ولی هم‌اکنون آنها به برکت انقلاب اسلامی با سلاح جنگی به جنگ با رژیم صهیونیستی می‌روند.

وی ادامه داد: اسرائیلی‌ها بنا داشتند حماس و مردم مظلوم را از بین ببرند و جمعیت فلسطین را بین ۱۶ کشور تقسیم کنند اما هیچکدام از توطئه‌های آن‌ها عملیاتی نشد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: وقتی ملتی همچون غزه پای ایمان و اراده خود باشند و تمام قد در میدان حضور پیدا کنند، خداوند متعال آن‌ها را یاری می‌کند.

وی با بیان اینکه مردم غزه نشان دادند با تکیه بر خدا و ایمان همه ناشدنی‌ها بی شک شدنی خواهد شد، افزود: امروز فکر، اندیشه و فرهنگ بسیج به دنیا صادر شده و همه ملت‌ها در برابر زورگویی ایستادگی می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان، سبک زندگی اسلامی را یکی از مطالبات جدی رهبری دانست و اظهار کرد: در سال‌های اخیر از سبک زندگی اسلامی فاصله گرفته و سبک زندگی غربی را جایگزین کرده‌ایم.

امام جمعه اهواز با اشاره به اهمیت فرزندآوری گفت: بسیاری از زوج‌های جوان ما در بحث فرزندآوری، مشکلات اقتصادی را بهانه می‌کنند در حالی که قرآن کریم، مشکلات اقتصادی را بهانه‌ای برای فرار از فرزندآوری برشمرده است.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب اکثر خانواده‌ها به لحاظ مالی مشکل داشتند اما همگی آن‌ها چندین فرزند داشتند و بهانه تراشی نمی‌کردند.

حجت الاسلام موسوی فرد ضمن گرامیداشت روز نیروی دریایی بیان کرد: نیروی دریایی ما از ابتدای انقلاب تاکنون همواره پشتیبان نظام بوده و در دوران دفاع مقدس و همچنین دوران سازندگی در کنار سایر نیروها حضور پررنگی داشتند.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن روز دانشجو گفت: از دانشجویان انتظار می‌رود در همه عرصه‌ها مطالبه‌گر بوده و آرمان‌خواهی کنند؛ یک دانشجو باید همه ظرفیت‌های کشور را ببیند و برداشت درستی از موانع واقعی داخلی و خارجی داشته باشد.