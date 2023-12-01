به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدناصر محمدی در خطبههای این هفته نمازجمعه یزد با اشاره در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: مردم اصلیترین مرحله انتخابات هستند و مشارکت آنها در انتخابات بسیار حائز اهمیت است.
وی عنوان کرد: بالغ بر ۲۴ هزار نفر برای بدست آوردن ۲۸۰ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبتنام کردند و این مهم بیانگر اهمیت این دوره از انتخابات است.
محمدی با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مدرس بیان کرد: شجاعت، نترسیدن در برابر کفار و ایمان قلبی و اقعی از جمله ویژگیهای شهید مدرس است که مجلس ما باید از آن درس بگیرد.
امام جمعه موقت یزد با اشاره به نحوه شهادت آیت الله مدرس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید شهید مدرس را الگوی رفتاری خود قرار دهند زیرا چرب و شیرین دنیا به هیچ عنوان شهید مدرس را زمینگیر نکرده و این مهم باید جدیترین ویژگی نمایندگان مردم در مجلس باشد.
محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت فرآیند تایید صلاحیت داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، تصریح کرد: توجه به صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس در حقیقت حراست از حق و حقوق تمام ملت ایران است.
امام جمعه موقت یزد در پایان سخنان خود با بیان اینکه قانون اساسی محور وحدت و همبستگی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تأکید کرد: همه با هر سلیقه و نگاهی به مسائل مختلف باید مطیع قانون اساسی باشند.
وی همچنین با گرامیداشت ایام فاطمیه، از حضرت زهرا(س) به عنوان الگوی واقعی ولایتمداری یاد کرد و گفت: آن حضرت در راه حمایت از ولایت، جان خود را از دست داد اما تا آخرین نفس حقانیت حضرت علی(ع) را فریاد زد و نگران شیعیان بود.
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