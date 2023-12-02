تعداد تماشاگران بازی پرسپولیس و الدحیل افزایش پیدا می کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، حساسیت دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الدحیل قطر در هفته ششم رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باعث شد مرحله اول فروش بلیت‌های اینترنتی این دیدار خیلی زود به پایان رسید.

طرفیتی نزدیک به ۳۰ هزار نفر که به طور کامل به فروش رسید اما درخواست پرتعداد هواداران و آغاز بازار سیاه این بلیت‌ها در فضای مجازی باعث درخواست باشگاه پرسپولیس مبنی بر افزایش تماشاگران این دیدار شد.

از این رو شورای تأمین استان تهران صبح امروز جلسه‌ای را با حضور مسئولان مربوطه برگزار می‌کنند تا در صورت امکان گنجایش حضور هواداران در استادیوم آزادی را به ۴۵ هزار نفر برساند.

حال باید دید خروجی این جلسه باعث فروش دوباره بلیت از طریق اینترنت خواهد شد یا وضعیت فعلی بازسازی استادیوم آزادی مانع از افزایش ظرفیت نخست تعیین شده برای تماشای بازی پرسپولیس و الدحیل قطر می‌شود.

دیدار دو تیم ساعت ۱۹:۳۰ سه شنبه ۱۴ آذرماه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. پرسپولیس برای افزایش شانس صعود خود به مرحله گروهی به عنوان یکی از سه تیم برتر رتبه دوم در منطقه غرب آسیا نیاز به هر سه امتیاز بازی با الدحیل قطر دارد. این تیم هم اکنون با ۸ امتیاز در رتبه دوم جدول گروه E حضور دارد. النصر عربستان با ۱۳ امتیاز صعود خود به مرحله بعدی این بازی‌ها را قطعی کرده است.