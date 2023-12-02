ایجاد هزار و ۷۸۸ فرصت شغلی توسط کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در مدت ۸ ماهه امسال یک هزار و ۶۶۴ طرح خود اشتغالی و مشاغل خانگی توسط مددجویان تحت حمایت اجرا و برای یک هزار و ۷۸۸ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی تصریح کرد: در راستای توانمندسازی مددجویان تحت حمایت و مشارکت این افراد در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، طرح‌های مشاغل خانگی و خود اشتغالی در استان اجرا شد که در این راستا یک هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال از منابع امدادی و بانکی پرداخت شده است.

عرب گفت: تعداد ۷۲۱ طرح در روستا و تعداد ۹۴۳ طرح در شهر اجرا شده است. وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت یکی از مهمترین رویکردهای این نهاد است، افزود: تعداد ۵۹۹ طرح توسط زنان و تعداد یک هزار و ۶۵ طرح توسط مجریان مرد در سطح استان اجرا شده است.