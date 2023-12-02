مهدی صابری در این زمینه اظهار کرد: با توجه به پایداری جو، احتمال افزایش آلایندههای جوی تا اواسط هفته جاری در استان وجود دارد و به همین علت باید اقدامات پیشگیرانه توسط خانوادهها و دستگاههای اجرایی در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: در روزهای آتی، پایداری جو، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان پیشبینی میشود.
صابری از شهروندان خواست تا از تردد غیر ضروری در زمان آلودگی هوا، انجام فعالیتهای فیزیکی و ورزشی در فضای باز خودداری کنند.
رئیس اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی همچنین توصیه کرد: کنترل فعالیت واحدهای صنعتی و همچنین کاهش استفاده از خودرو به ویژه خودروهای شخصی در دستور کار نهادهای مسؤول و شهروندان باشد.
صابری گفت: اخطار زرد همان آگاهی و اقدام در صورت نیاز احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطهای است.
همواره در فصل پاییز شهر ارومیه و برخی دیگر شهرهای آذربایجانغربی با پدیده آلودگی مواجه میشوند.
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