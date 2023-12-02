به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای عشایر استان اردبیل، با اشاره به نقش تاریخی عشایر در حوزه‌های مختلف به ویژه تولید و اقتصاد، حفظ و ادامه این روند را نیازمند داشتن نگاه ویژه به این قشر و رفع عملیاتی مشکلات و تسهیل امور آنها دانست.

وی تصریح کرد: دولت اقدامات قبل توجهی در زمینه راه عشایر از جمله آغاز آسفالت ۲ مسیر مهم عشایری، آبرسانی به قشلاقات و تحویل ماهانه ۳۰۰ تن آرد به عشایر انجام داده است.

استاندار اردبیل گفت: باید با نگاه ویژه و رفع عملیاتی مشکلات عشایر، کمک کنیم سرمایه تاریخی تولید در عشایر حفظ شود و در این راستا از مرکز کشور درخواست داریم برخی دوگانگی‌ها و ناهماهنگی‌ها در ارائه خدمات و اقدامات مرتبط با عشایر رفع شود.

عاملی افزود: بهتر است اداره امور عشایری تصدی‌گر و اجراکننده تمامی اقدامات در حوزه عشایر نباشد و صرفاً به تعیین اولویت‌ها و تنظیم‌کنندگی بپردازد و دستگاه‌های خدمات‌رسان تخصصی در زمینه‌های آب، برق، راه و… اقدامات خود را انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اقدامات بسیج سازندگی در راستای خدمت‌رسانی به جامعه عشایری قابل تقدیر بوده و عزم دولت نیز بر این است تا با وجود برخی محدودیت‌ها و کمبودها، خدمتگزار مردم باشد.

عاملی با اشاره به بروز برخی مشکلات در زمینه کارت عشایری اضافه کرد: در این زمینه اقدام به بازتعریف ضروری بوده و باید هر کاری که لازم است، انجام دهیم تا مسیر برای تولیدات عشایر باز شود.

وی با یادآوری آسیب دیدن عشایر از کمبود نهاده‌ها و بروز خشکسالی در سال‌های اخیر بیان کرد: در راستای مقابله با مشکلات باید واقع‌بینانه عمل کنیم و در این زمینه در استان اردبیل هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها برای امهال وام‌های کشاورزی انجام شده است.

استاندار اردبیل با تأکید بر تأمین و توزیع آرد مورد نیاز عشایر یادآور شد: در بحث توزیع باید اختیار با حوزه امور عشایر باشد تا به دست عشایر برسد که در صورت وجود نقص، در راستای اصلاح و برطرف کردن آن اقدام می‌شود.

افزایش اعتبار تسهیلات و اختصاص ۳ دستگاه تانکر آبرسانی به عشایر استان اردبیل

رئیس سازمان امور عشایر ایران نیز در این نشست تصریح کرد: عشایر یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور هستند که باید برای پایداری تولید این قشر اعتبارات استانی این جامعه مولد افزایش یابد.

سیاوش احمدی میرقائد گفت: دام عشایر ذخیره ژنتیکی کشور است که به دلیل خشکسالی‌های اخیر، حمایت از این قشر برای بازگشت دام به حالت قبلی باید توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش اعتبار تسهیلات و اختصاص سه دستگاه تانکر آبرسانی و چهار دستگاه وانت دوکابین به استان اردبیل افزود: با توجه به تصویب تأمین ۲۲۰ هزار دستگاه پنل خورشیدی برای عشایر توسط وزارت نیرو، نسبت به تخصیص سهم استان اردبیل تلاش می‌شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با تأکید بر مصوبه هیأت وزیران «آئین‌نامه سامان‌دهی عشایر» خواستار انجام وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی در همه موضوعات به ویژه مباحث فرهنگی، بهداشتی و آموزشی شد.