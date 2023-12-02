علیرغم تمکن مالی توانایی ایجاد گرمخانه در کرمان را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی شنبه در نود و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت بررسی فضای کسب و کار استان کرمان برگزار شد، اظهار کرد: داشتن مشاور یا واحد حقوقی در بنگاههای اقتصادی ضروری است.
وی افزود: باید در کنار تفویض اختیارات رئیس قوه قضائیه به استان، به استاندار کرمان نیز تفویض اختیار داده شود.
بخشی با اشاره به اینکه نقش اتباع در بهبود فضای کسب و کار استان کرمان باید بررسی شود، تاکید کرد: گرفتن شجاعت از مدیران از آفات است.
دادستان مرکز استان کرمان خاطرنشان کرد: علی رغم مالیات و حقوق دولتی که از کرمان وصول میشود، اما متأسفانه استان توان راهاندازی یک گرمخانه را ندارد و این دردآور است.
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