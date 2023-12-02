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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۲

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان:

علیرغم تمکن مالی توانایی ایجاد گرمخانه در کرمان را نداریم

علیرغم تمکن مالی توانایی ایجاد گرمخانه در کرمان را نداریم

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: علیرغم مالیات و حقوق دولتی که از کرمان وصول می‌شود اما متاسفانه این استان توان راه‌اندازی یک گرمخانه ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی شنبه در نود و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت بررسی فضای کسب و کار استان کرمان برگزار شد، اظهار کرد: داشتن مشاور یا واحد حقوقی در بنگاه‌های اقتصادی ضروری است.

وی افزود: باید در کنار تفویض اختیارات رئیس قوه قضائیه به استان، به استاندار کرمان نیز تفویض اختیار داده شود.

بخشی با اشاره به اینکه نقش اتباع در بهبود فضای کسب و کار استان کرمان باید بررسی شود، تاکید کرد: گرفتن شجاعت از مدیران از آفات است.

دادستان مرکز استان کرمان خاطرنشان کرد: علی رغم مالیات و حقوق دولتی که از کرمان وصول می‌شود، اما متأسفانه استان توان راه‌اندازی یک گرمخانه را ندارد و این دردآور است.

کد مطلب 5955228

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