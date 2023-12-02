  1. استانها
  2. قم
۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

دادستان قم:

اصابت چاقو به قلب جوانی در نزاع صف ساندویچی منجر به جان باختنش شد

اصابت چاقو به قلب جوانی در نزاع صف ساندویچی منجر به جان باختنش شد

قم- دادستان عمومی و انقلاب قم از رسیدگی به پرونده قتل یک جوان ۲۷ ساله در درگیری و نزاع با جوانی ۲۸ ساله برای خرید یک ساندویچ فلافل از دستفروش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با بیان اینکه در پی وقوع یک نزاع با چاقو منجر به قتل پرونده در شعبه ۳ بازپرسی استان تشکیل و با صدور دستورات قضائی و انجام اقدامات فنی متهم دستگیر شد گفت: مقتول پس از اینکه با دوستان خود دورهمی شبانه ای داشته و مشروبات الکلی مصرف می‌کند در ساعت حدود ۲۳ شب به همراه دوست خود برای خرید ساندویچ فلافل به دستفروش وانتی اطراف محل می‌رود و با جوان دیگری که در حال خرید ساندویچ بوده بر سر نوبت شروع به دعوا و نزاع می‌کنند.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه هر دو طرف این نزاع سلاح سرد حمل می‌کردند افزود: متأسفانه پرتاب چاقو از سوی هر دو جوان در این نزاع و اصابت آن بر سینه و قلب یکی از آنها منجر به قتل این جوان بر اثر شدت صدمات وارده می‌شود.

دادستان قم با هشدار به خانواده‌ها در نظارت و کنترل فرزندان و اخطار به جوانان در خصوص عواقب غیر قابل جبران حمل و استفاده از سلاح سرد تصریح کرد مطابق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله چاقو یا هر اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید افراد قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

کد مطلب 5955414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها