کشف یک قطعه شیء تاریخی در ایلام

به گزارش خبرگزار مهر، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بارشهای اخیر در شهرستان درهشهر یک قطعه شیء تاریخی در روستای فرهادآباد در زمینهای کشاورزی این روستا کشف شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: پس از انجام کارشناسیهای فنی انجام شده از سوی کارشناسان میراثفرهنگی مشخص شد که این شیء تاریخی از جنس مفرغ مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است.
شریفی با بیان اینکه آثار تاریخی فرهنگی هر کشوری اصلیترین عناصر اساسی تمدن و فرهنگ ملتها است، ادامه داد: خرید و فروش آثار باستانی جرم محسوب شده و طبق بند ۹ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷، سازمان میراثفرهنگی مسئول شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اشیائی است که دارای ارزش فرهنگی تاریخی بوده که توسط دستگاههای مسئول ضبط شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام از همشهریان و انجمنهای میراث خواست در مراقبت از آثار تاریخی همکاری لازم را با مسئولان امر داشته باشند.
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