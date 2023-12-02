به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، امروز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲، مجمع عمومی و به طور فوق العاده عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سال ۱۴۰۱ شرکت با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان، برنا فیروزی معاون توسعه مدیریت و منابع، سید محمد شروین اسبقیان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان، مهیار عسگریان سرپرست و سایر اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و نیز نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مدیران شرکت و وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.



در این مجمع به بررسی صورت‌های مالی و گزارش عملکرد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در سال مالی ۱۴۰۱ پرداخته شد و در نهایت با بررسی همه موارد، صورت‌های مالی مذکور مورد تأیید اعضای مجمع قرار گرفت.