به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اول آذر با جامعه ورزش و در بیانات خود مواردی را مورد توجه و تاکید قرار دادند که به نوعی فصل الخطاب مسئولان به حساب میآید.
ایشان در این دیدار که در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد، «ورزش قوی» را مورد تاکید قرار دادند و اینکه ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد. مقام معظم رهبری همچنین با تاکید بر جلوگیری از بروز آفاتی مانند «فساد اقتصادی، تشکیل مافیای داخلی و مشکلات اخلاقی»، «وضعیت رفاه و معیشت» ورزشکاران را مورد توجه قرار دادند و بر این تاکید داشتند که گفتار، رفتار و نوع زندگی چهرههای ورزشی برای بسیاری جوانان «الگو» است.
تدوین سند ملی ورزش هم دیگر مسئلهای بود که حضرت الله خامنه ای در دیدار با جامعه ورزش به آن اشاره داشتند.
مهدی علی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد این مسائل و راه کارهای دستیابی به آنها توضیح داد. وی تاکید دارد که داشتن ورزش قوی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری یک تکلیف است و تمام اقدامات باید در راستای آن باشد. این مدیر ورزشی همچنین با تاکید بر اینکه ورزشکار محور اصلی در ورزش قوی به حساب میآید، به مشکل اجرایی در رابطه با آئین نامه استخدام قهرمانان اشاره کرد لزوم جهش بودجه ورزش و حداقل سه برابر شدن آن را لازمه رسیدگی به دغدغه معیشت ورزشکاران عنوان کرد.
دیدار جامعه ورزش با رهبر انقلاب امیدبخش بود
معاون پیشین وزارت ورزش با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری از مدافعین ورزش قهرمانی وحرفه ای هستند، گفت: دیدار اخیر ایشان با جامعه ورزش مانند تمام دیدارهایشأن امید بخش بود.
ورزش قوی از مؤلفههای ایران قوی است
وی با تاکید بر اینکه ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد از صحبتهای کلیدی حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اخیر بود، خاطرنشان کرد: این صحبت فضای جدیدی را فراروی کل حاکمیت ایران قرار داد. به واقع مقام معظیم رهبری داشتن ورزش قوی را یکی از مؤلفه ای ایران قوی عنوان کردند همانطور که اقتصاد قوی، نیروی انتظامی قوی و… باید باشد تا ایرانی قوی داشته باشیم.
علی نژاد تاکید دارد که داشتن «ورزش قوی» با توجه به بیانات مقام معظم رهبری یک تکلیف است
موضوعی که تکلیف شده است
رئیس پیشین فدراسیون ووشو با تاکید بر اینکه این یک نگاه استراتژیک است، ادامه داد: لازمه تحقق این نگاه یعنی داشتن ورزش قوی، توجه همزمان قوای سه گانه، رسانه و عناصر حکومتی است. برخورداری از ورزش قوی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری یک تکلیف است که دستیابی به آن فقط در حیطه وظایف وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیونها نیست. همه باید پای کار باشند.
مسیر ورزش قوی از شورای عالی میگذرد
وی در مورد پیشنهاد خود در این زمینه به شورای عالی ورزش و حضور نمایندگان تمام دستگاههای حکومتی در آن اشاره داشت و گفت: در این شورا میتوان برنامه ریزی لازم و اصولی را داشت و استراتژی روشنی را رقم زد. عناصر اجرایی باید این مسیر را ایجاد کرده و با جدیت دنبال کنند. باید به ابعاد ورزش مانند ورزش حرفهای، همگانی و تربیتی قدرت بخشید. البته که بیشتر ورزش قهرمانی مد نظر است که مدال آور بوده و مظهر و نماد کلی ورزش به حساب میآید اما برای رسیدن به آن باید ورزش همگانی و تربیتی قوی داشت. بنابراین در تمام ابعاد باید همزمان کار کرد.
ورزشکار هسته مرکزی ورزش حرفهای است
معاون پیشین وزارت ورزش در رابطه با «وضعیت رفاه و معیشت» ورزشکاران که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود، یادآور شد: ورزشکار عنصر محوری برای ورزش قوی است. دردنیا ورزشکار هسته مرکزی ورزش حرفهای به حساب میآید و تمام فعالیتها ورزشکار محور است. طبیعی است وقتی میخواهیم پرچم کشورمان به بالا برود، ورزشکار نباید دغدغه معیشت داشته باشد.
برای معیشت ورزشکار قانون داریم، اجرا نه
علی نژاد با اشاره به اقداماتی که تاکنون در راستای تأمین رفاه ورزشکاران انجام شده است، تصریح کرد: معافیت از سربازی، قوانین تحصیلی و استخدام از جمله این اقدامات است. در کل در حوزه ورزش قهرمانی و برای بازیهای آسیایی و المپیک مشکل قانونی نداریم اما در اجرا مشکل داریم. مثلاً در مورد استخدام، قانون و مصوبات هیأت وزیران به دستگاهها اجازه استخدام داده است اما عملاً وزارت ورزش دست تنها است چراکه دیگر دستگاهها زیر بار نرفتهاند.
لزوم رسیدگی به لایحه استخدام پارالمپیکیها
وی با بیان اینکه انتظار میرود با توجه به صحبتهای مقام معظم رهبری دیگر دستگاهها هم پای کار بیایند چون یک قانون است، افزود: در مورد ورزشکاران پارالمپیکی هم مقام معظم رهبری دو بار تا حالا تذکر دادهاند. برای استخدام ورزشکاران پارالمپیکی مشکلاتی وجود دارد که در دولت قبل لایحهای را در رابطه با آن تنظیم کردیم. دو سال است این لایحه در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و از آن زمان در نوبت رسیدگی در صحن مجلس است. بهتر است با توجه به مدت زمانی که از دوره مجلس فعلی باقی مانده و با در نظر گرفتن تاکید حضرت آیت الله خامنه ای، رسیدگی به این لایحه در اولویت قرار بگیرد.
صاحبخانه شدن ورزشکار
رئیس پیشین فدراسیون ووشو در همین زمینه خاطرنشان کرد: موضوع مسکن در رابطه با معیشت ورزشکاران بسیار کلیدی است. باید از قوانین موجود برای راه اندازی تعاونیها و نگاه دولت جدید در رابطه با بهینه سازی سرمایههای راکد دستگاهها استفاده کنیم تا ورزشکاران در طرح نهضت ملی مسکن، صاحبخانه شوند.
به گفته علی نژاد لازمه برطرف شدن دغدغه معیشت ورزشکاران، جهش بودجه ورزش است نه رشد ۱۵ - ۱۰ درصدی آن
لزوم جهش در بودجه ورزش کشور
این مدیر ورزشی همچنین موضوع پاداشها را در رابطه با معیشت ورزشکاران مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و گفت: آئین نامه پرداخت پاداش به مدال آوران و قهرمانان باید بازنگری شود تا پاداشها محلی برای انگیزه باشد. البته آئین نامه از حیث امتیاز مشکلی ندارد. مشکل مربوط به رقم هر امتیاز است و اینکه این ارقام باید به روز شوند. با این اوصاف و با توجه فرمایش رهبری، توقع این است که بودجه ۱۴۰۳ ورزش جهش بالایی داشته باشد مثلاً سه برابر شود نه اینکه در حد ۱۵ - ۱۰ درصد رشد داشته باشد.
مبارزه با فساد با شفاف سازی
«برای ریشه کردن کردن فساد اقتصادی، مافیای داخلی و مشکلات اخلاقی در ورزش چه باید کرد؟»، علی نژاد در پاسخ به این پرسش گفت: در فرمایشات معظم له و در رابطه با ورزش دو موضوع ایجابی و صلبی مطرح است. اتخاذ تدابیر درست در انتخاب مربی، ترکیب تیمهای ملی، تدارکات و… مربوط به بُعد ایجابی است که باید تقویت شود. بعد صلبی موضوع هم به فساد و مافیا اشاره دارد که باید از بین برود. چاره کار هم شفاف عمل کردن و شفاف سازی در همه امور است.
دستگاههای نظارتی درست عمل کنند
وی در این زمینه توضیح بیشتری داد و با تاکید بر اینکه دستگاههای نظارتی باید کارشان را درست و شفاف انجام دهند، یادآور شد: همزمان باید با سازوکارهایی که منجر به شکل گیری فساد میشود، مبارزه کرد. تنها راه کار هم شفاف سازی است. این شفاف سازی باید در تمام ارکان باشد. مجامع فدراسیونها، اداره فدراسیونها، اداره باشگاهها، منابع مالی و ورود و خروج آنها در تمام بخشها باید شفاف باشد. وقتی شفافیت باشد، هر لکه سیاهی خود را نشان میدهد.
لزوم به کارگیری مدیران و مربیان کارآمد و متدین
علی نژاد همچنین تصریح کرد: در کنار این موضوع باید انتخاب مدیران کارآمد و متدین در کنار به کار گیری مربیان اینچنینی هم در اولویت و توجه باشد. فقط ناکارآمدی باعث فساد نمیشود. بی اعتقادی هم آسیب زا است.
الگوسازی با توجه همزمان به بعد فنی و اخلاقی ورزشکار
«طبق فرمایش مقام معظم رهبری ورزشکاران الگوی جوانان هستند. برای الگوسازی درست چه باید کرد؟»، معاون پیشین توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش در این زمینه گفت: باید فرآیندی طی شود تا ورزشکار به اوج قله برسد و الگو شود. این فرآیند همزمان در بعد فنی و اخلاقی است که در باشگاهها و فدراسیونها شکل میگیرد و شاید سالها زمان نیاز داشته باشد. بنابراین برای الگوسازی از روز اول باید به فکر بود و همزمان با مسائل تکنیکی به اخلاق و فرهنگ ورزشکار هم توجه داشت.
رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که ورزشکاران الگوی جوانان هستند، علی نژاد هم میگوید برای الگوسازی همزمان باید به بعد فنی و اخلاقی توجه داشت
تأثیر مربی در تربیت الگوی ورزشی
وی تاکید کرد: محور کار در الگوسازی مربی است. مربی کلیدی ترین و محوری ترین فرد برای تربیت ورزشکار تراز جامعه دینی است که در آن حکم الگوی انسانی و اسلامی را داشته باشد. اینجاست که اهمیت انتخاب مربی و به کارگیری مربیان کارآمد و متدین و معتقد مشخص میشود.
تدوین سند ملی در شورای عالی ورزش
معاون پیشین وزارت ورزش در مورد تدوین سند ملی که دیگر موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری بود نیز تصریح کرد: مطلع شدم که وزیر ورزش دستور تهیه سندی با عنوان «سند ملی پیشرفت ورزش کشور» را داده که در شورای عالی به تصویب برسد. اقدام مناسبی است که میتواند راه گشا باشد البته باید دید در این سند چه مواردی لحاظ شده است. در کل سند ملی میتواند تعیین کننده باشد به شرطی که طراحان آن فرصت اجرا هم داشته باشند. شورای عالی ورزش جایگاه فراوزارتخانه ای دارد و مصوباتش میتواند ملاک عمل باشد. فقط اینکه باید یاد بگیریم برخورد سلیقهای نداشته باشیم.
لزم مطالبه کمیته از IOC در مورد اتخاذ سیاستهای دوگانه
مهدی علی نژاد در بخش پایانی گفت و گو با خبرنگار مهر به یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر به چالش کشیدن روابط بین الملل در ورزش اشاره کرد و گفت: سازمانهای بین المللی ورزش در قبال مسائلی مانند جنگ روسیه با اوکراین و تجاوز اسرائیل به غزه سیاستهای دوگانه اتخاذ کردند. در این زمینه کمیته ملی المپیک باید مطالبه جدی از کمیته بین المللی المپیک (IOC) داشته باشد. باید در این زمینه میان کشورهای اسلامی و آزادیخواه هم افزایی ایجاد شود. در ایران کمیته ملی المپیک باید برنامه ریزی کند و وزارت ورزش حمایت لازم را داشته باشد.
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