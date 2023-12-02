به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی امروز شنبه از ساعت ۱۵:۳۰ با برگزاری دیدار نهایی میان تیمهای نوجوانان فرانسه و آلمان برگزار شد که این دیدار در وقتهای عادی با نتیجه تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید و در ضربات پنالتی آلمان موفق شد با نتیجه ۴ بر ۳ از سد فرانسه عبور کند و عنوان قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳ را به دست بیاورد.
برای آلمان در این مسابقه برونر (۲۹) و درویش (۵۱) گلزنی کردند و گلهای فرانسه را دواباره (۵۳) و آموگو (۸۵) به ثمر رساندند.
VAR در نیمه اول به کمک آلمان آمد
در نیمه اول این مسابقه هرچند بازی بیشتر در میانههای میدان دنبال شد اما برتری نسبی با نوجوانان آلمان بود و توپ و میدان را در اختیار داشتند. در دقیقه ۲۷ خطای مدافع فرانسه روی بازیکن آلمان در داخل محوطه جریمه را داور ابتدا خطا تشخیص نداد اما پس از بررسی توسط VAR پنالتی به سود آلمان اعلام شد و «برونر» برخلاف جهت حرکت دروازه بان توپ را وارد دروازه فرانسه کرد تا آلمان یک بر صفر پیش بیفتد.
در نیمه دوم شانس با فرانسه یار بود
بازی در نیمه دوم از سوی هر دو تیم تهاجمی آغاز شد. نوجوانان فرانسه در دقیقه ۵۱ به وسیله «درویش» موفق شدند برای بار دوم دروازه فرانسه را باز کنند و با نتیجه ۲ بر صفر پیش بیفتند. اما ۲ دقیقه بعد و در دقیقه ۵۳ «دواباره» از تیم فرانسه یکی از گلهای خورده را جبران کرد تا باز هم اختلاف به حداقل برسد.
در دقیقه ۶۹ «اوساو» با دریافت دومین کارت زرد از زمین بازی اخراج شد تا آلمان ۲۰ دقیقه پایانی بازی را ۱۰ نفره به کار خود ادامه دهد. همین مساله باعث شد فرانسویها کنترل میدان را در دست بگیرند و حملات بیشتری روی دروازه آلمان تدارک ببینند و در دقیقه ۸۵ به وسیله «آموگو» بازی را به تساوی بکشانند.
در ادامه حملات هیچ کدام از تیمها ثمری نداشت و ۹۰ دقیقه وقتهای عادی با نتیجه تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم قهرمان باشد.
ضربات پنالتی
در ضربات پنالتی تیم فوتبال نوجوانان آلمان موفق شد با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شود و به عنوان قهرمان جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی در سال ۲۰۲۳ دست پیدا کند.
صعود مقتدرانه آلمان به فینال
نوجوانان آلمان در مرحله گروهی این مسابقات با تیمهای مکزیک، ونزوئلا و نیوزلند همگروه بود و موفق شد با کسب سه پیروزی و ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شوند. این تیم در مرحله یک شانزدهم نهایی موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ از سد آمریکا عبور کند. سپس در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه یک بر صفر از سد آلمان گذشت و در مرحله نیمه نهایی هم پس از تساوی سه به سه با آرژانتین موفق شد در ضربات پنالتی این تیم را شکست دهد و به دیدار نهایی را پیدا کند.
آلمان در مجموع تا پیش از بازی فینال ۱۶ گل زده و ۷ گل خورده در کارنامه دارد.
صعود فرانسه به فینال به لطف خط دفاعی
در سوی دیگر میدان هم تیم فوتبال نوجوانان فرانسه در مرحله گروهی با آمریکا، بورکینافاسو و کره جنوبی هم گروه بود و موفق شد با پیروزی در هر سه مسابقه به مرحله بعد صعود کند. نوجوانان فرانسه در مرحله یک شانزدهم نهایی پس از تساوی بدون گل با سنگال موفق شد این تیم را در ضربات پنالتی شکست دهد. در مرحله یک هشتم نهایی هم با نتیجه یک بر صفر ازبکستان را شکست دهند. این تیم در مرحله نیمه نهایی هم با نتیجه ۲ بر یک از سد مالی گذشت.
نکته جالب توجه در خصوص تیم فرانسه این است که گلی که این تیم مقابل مالی دریافت کرد تنها گل خورده فرانسویها در این مسابقات بود. فرانسه در این مسابقات تا قبل از بازی فینال ۱۲ گل زده و یک گل خورده به ثبت رسانده بود.
حذف نوجوانان ایران در یک شانزدهم نهایی
تیم فوتبال نوجوانان ایران هم در گروهی تیمهای برزیل، انگلیس و نیوکالدونیا حضور داشتند عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت. نوجوانان ایران در بازی نخست موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ برزیل را شکست دهند و در دیدار با انگلیس با گل ثانیههای پایانی شکست خوردند و تیم نیوکالدونیا را هم با نتیجه پرگل ۵ بر صفر شکست داد و با شش امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر به عنوان تیم سوم راهی یک شانزدهم نهایی شد. نوجوانان ایرانی در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل نوجوانان مراکش با نتیجه یک به یک متوقف شد و در ضربات پنالتی بازی را به حریف خود واگذار کرد.
نیجریه پر افتخارترین تیم جهان
این مسابقات از سال ۱۹۸۵ آغاز شده است و تیم نوجوانان نیجریه با کسب ۵ عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم این مسابقات است. نوجوانان آلمان در همان نخستین دوره تشکیل این مسابقات با نام «آلمان غربی» موفق شده بودند به فینال راه یابند اما در بازی نهایی مغلوب نیجریه شدند. برزیل چهار قهرمانی و غنا و مکزیک هم هرکدام ۲ بار موفق به کسب عنوان قهرمانی شدهاند.
نوجوانان فرانسه هم یک بار در سال ۲۰۰۱ به فینال راه یافتند و با برتری مقابل نیجریه قهرمان این رقابتها شدند.
