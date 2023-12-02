رمضانی از کتابخانه ندامتگاه تهران بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو تفاهمنامه همکاری بین نهاد کتابخانههای عمومی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با هدف ایجاد و ارتقای کمی و کیفی کتابخانههای مشارکتی در زندانها، ارتقای سطح آگاهیهای عمومی مددجویان و ترویج فرهنگ مطالعه، مهدی رمضانی دبیرکل و مدیران نهاد کتابخانههای عمومی کشور از کتابخانههای ندامتگاه تهران بازدید کردند و با بخشهای فرهنگی، مهارتآموزی و ورزشی زندانها، با فرآیند یک مسابقه کتابخوانی در حال انجام از نزدیک آشنا شدند.
مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور پس از این بازدید گفت: در راستای تعامل هر چه بیشتر این نهاد و سازمان زندانها، بازدید میدانی مدیران ارشد نهاد برای اولین بار از ندامتگاه تهران بزرگ در دستور کار قرار گرفت.
رمضانی افزود: در کنار کتابخانههای عمومی کشور، کتابخانههای زندانها از کتابخانههای مشارکتی نهاد محسوب میشود و از حیث فرصت مطالعه زندان جای مناسبی است تا با استفاده از فضای موجود از فرصت اوقات فراغت مددجویان به بهترین نحو استفاده شود.
وی گفت: در این بازدید شاهد اهتمام جدی مسئولین زندان به مسائل فرهنگی و حوزه کتاب و کتابخوانی بودیم؛ ضمن اینکه کتابهای موجود در کتابخانههای زندان از لحاظ کمی و کیفی بیش از انتظار ما و هیئت بازدیدکننده بود.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در خصوص نحوه تعامل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با سازمان زندانها، افزود: تأمین کتاب و منابع آموزشی؛ تهیه و ارسال نشریات و مجلات آموزشی و سرگرمی برای بهینهسازی اوقات فراغت زندانیان و همکاری به منظور جلب مشارکت فعالان حوزه کتاب از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد و در این بازدید به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم همکاریهایی در برگزاری برنامههای فرهنگی، تعامل در اجرای برنامههای کتابمحور، ایجاد زمینه مناسب برای شرکت مددجویان و خانواده آنان در جشنوارههای کتابخوانی نظیر جشنواره رضوی داشته باشیم.
محمدرضا هراتی، معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی؛ سیدباقر میرعبداللهی، معاون برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات؛ هادی آشتیانی، مشاور اجرایی و امور حوزه دبیرکل؛ محمدهادی ناصری طاهری، سرپرست ادارهکل امور استانها، انجمنها و مشارکتها؛ محمدمهدی زرافشان، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل؛ امیر یاری، مشاور معاون توسعه در امور انجمنها و مشارکتها؛ اصغر گودرزی، مدیرکل توسعه کتابخانهها و حامد عبدوس، مدیرکل تأمین منابع کتابخانهها؛ محمدرضا اسفاری، مدیرکل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی، در این دیدار حضور داشتند.
کتابخانههای فعال در واحدهای فرهنگی ندامتگاه تهران بزرگ با ظرفیت ۵۰ هزار نسخه کتاب در حال خدماتدهی به مددجویان است.
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