غیر قابل پیش بینی مانند حرکت طلای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، انس طلا ماه‌ها درگیر عبور از ناحیه مقاومتی ۲ هزار و ۷۰ دلار است، انس طلا در روز جمعه هفته گذشته با رشد خوب توانست از ناحیه ۲۰۰۰ دلار به ناحیه مقاومتی ۲ هزار و ۷۱ دلار برسد.

انس طلا اکنون در یک کانال صعودی بلند مدت قرار گرفته است، انس طلا بارها برای شکستن ناحیه مقاومتی اقدام کرده و هر بار نیز نتوانسته این سقف را رو به بالا بشکند. روز جمعه با داده‌های جدید فدرال رزو مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره آمریکا، طلای جهانی به شدت قدرت گرفت و بازار سهام آمریکا نیز رشد خوبی را تجربه کردند.

حال با آغاز دوباره جنگ در غزه و احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا، انس طلا در آستانه شکستن ناحیه مقاومتی است و باید دید در این هفته می‌تواند از پس آن بربیاید یا خیر.

معامله گرانی که تجربه فعالیت در انس طلا را دارند از جو به شدت احساسی در انس طلا آگاه هستند، تغییرات انس طلا به سرعت اتفاق افتاده و با یک خبر انس می‌تواند صعود سنگین یا نزول سختی را داشته باشد زیرا تمام معامله گران انس طلا با هیجان زیادی انس را معامله می‌کنند. اگر ناحیه ۲ هزار و ۷۱ دلار به سمت بالا شکسته شود، رسیدن انس به ناحیه ۲ هزار و ۲۰۰ دلار در این هفته بعید نخواهد بود.