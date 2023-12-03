به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی‌پور صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از صادرات ۱۶۰ میلیون دلار کالای استان‌های دیگر از مرزهای خوزستان در سال‌جاری خبر داد و بیان کرد: این آمار نشان دهنده بهتر شدن شرایط صادرات در مرزهای خوزستان و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذار است.

وی با اشاره به کالاهایی که بیشترین میزان صادرات را از مرزهای خوزستان داشته‌اند، افزود: محصولاتی همچون پروپان، شمش فولادی، اوره، گاز مایع، میلگرد، گاز طبیعی و کنسانتره بیشترین میزان سبد صادراتی استان را شامل شدند.

محمدی‌پور ادامه داد: بیشترین میزان صادرات از استان خوزستان به کشورهای چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، کویت، افغانستان، پاکستان و اندونزی بوده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی اداره کل صمت خوزستان به عمده‌ترین مشکلات ۲ مرز شلمچه و چذابه استان در امر صادرات اشاره و بیان کرد: نبود زیرساخت مناسب و وضع عوارض برای برخی کالاهای صادراتی از سوی کشور عراق مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کرده است.