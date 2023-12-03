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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

معاون اداره کل صمت خوزستان خبر داد؛

صادرات ۱۶۰ میلیون دلار کالای استان‌های دیگر از مرزهای خوزستان

صادرات ۱۶۰ میلیون دلار کالای استان‌های دیگر از مرزهای خوزستان

اهواز- معاون امور اقتصادی و بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: ۱۶۰ میلیون دلار کالای استان‌های دیگر از مرزهای خوزستان طی سال جاری صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی‌پور صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از صادرات ۱۶۰ میلیون دلار کالای استان‌های دیگر از مرزهای خوزستان در سال‌جاری خبر داد و بیان کرد: این آمار نشان دهنده بهتر شدن شرایط صادرات در مرزهای خوزستان و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذار است.

وی با اشاره به کالاهایی که بیشترین میزان صادرات را از مرزهای خوزستان داشته‌اند، افزود: محصولاتی همچون پروپان، شمش فولادی، اوره، گاز مایع، میلگرد، گاز طبیعی و کنسانتره بیشترین میزان سبد صادراتی استان را شامل شدند.

محمدی‌پور ادامه داد: بیشترین میزان صادرات از استان خوزستان به کشورهای چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، کویت، افغانستان، پاکستان و اندونزی بوده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی اداره کل صمت خوزستان به عمده‌ترین مشکلات ۲ مرز شلمچه و چذابه استان در امر صادرات اشاره و بیان کرد: نبود زیرساخت مناسب و وضع عوارض برای برخی کالاهای صادراتی از سوی کشور عراق مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کرده است.

کد مطلب 5955768

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