آغاز طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت همزمان در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عطایی اظهار کرد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت همزمان با سراسر کشور در استان قزوین با عنوان پویش سبز مینودری البرز کاشت درخت در حاشیه سد نهب شهرستان تاکستان آغاز شد.

وی با بیان اینکه کاشت درخت در تولید اکسیژن و تلطیف هوا و فضای سبز نقش بسزایی دارد، افزود: اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال به تنهایی کار دولت نیست و نیازمند مشارکت همگان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه انشالله این طرح به احترام نهضت جنگل در سراسر کشور اجرا و عملیاتی می‌شود افزود: الحمدالله اقدامات خوبی با مشارکت بخش خصوصی در توسعه و کاشت نهال در استان انجام شده که بایستی اینگونه طرح‌ها توسعه و گسترش یابد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از طرح‌های مردمی دولت آغاز شده و طی چهار سال این طرح اجرا می‌شود.

محسن قاسم زاده افزود: در استان قزوین نیز امسال ۳میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال کشت خواهد شد که کاشت آن از امروز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ کاشت درخت در دین اسلام و فرهنگ ایران همواره وجود داشته است افزود: این طرح با هدف توسعه و حفظ پوشش گیاهی اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ در این مراسم فرماندار تاکستان و نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم اهمیت صیانت از منابع طبیعی و لزوم مشارکت در کاشت درخت تاکید کردند.

در ادامه شرکت کنندگان اقدام به کشت نهال در حاشیه سد نهب کردند.