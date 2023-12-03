الزام واحدهای تولیدی و کشاورزی و معادن اهر به تأمین سوخت جایگزین

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی زاده صبح یک شنبه در جلسه بررسی سوخت جایگزین گفت: با توجه به پیش رو بودن فصل زمستان، تأمین گاز بخش خانگی در اولویت خواهد بود، جهت صرفه جویی در مصرف گاز لازم است ادارات جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به واحدهای گلخانه‌ای، معادن و نانوایی‌ها ابلاغ کنند تا جهت جلوگیری از هرگونه اختلال در کار ناشی از افت فشار گاز یا قطعی آن نسبت به جایگزینی و تأمین سوخت دوم در فصل زمستان اقدام نمایند.

وی افزود: در سال گذشته به علت قطعی گاز در فعالیت کارخانه آهک هیدراته وقفه‌ای ایجاد شد که از مدیران این کارخانه انتظار داریم برای جلوگیری از تکرار مشکل سال قبل نسبت به جایگزینی سوخت دوم اقدام کنند.

فرماندار شهرستان اهر گفت: نانوایی‌های شهرستان اهر نیز برای پخت نان مورد نیاز شهروندان در فصل زمستان، از هم اکنون سوخت جایگزین را تأمین کنند تا در زمان قطعی و یا افت فشار گاز با مشکل روبرو نشوند.

غنی زاده گفت: در مدارس روستاهایی که از گاز شهری استفاده نمی‌شود لازم است مدیران مدارس و آموزش و پرورش نفت مورد نیاز این مدارس را از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه اهر تأمین نمایند.

فرماندار شهرستان اهر گفت: برای جلوگیری از افت فشار و یا قطعی گاز در زمستان امسال، لازم است از سوی شهروندان و همچنین در ادارات صرفه جویی در مصرف گاز در اولویت قرار گیرد تا با مشکلی خاصی روبرو نشویم و از گرمای گاز همه بهره مند شوند.