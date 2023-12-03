آرش اریانژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازگشایی مسیر رودخانهها، حفاظت از اراضی بالادست در مواجه با سیلاب، محافظت حدود و حریم رودخانه و فرهنگ سازی و محافظت از اموال ملی و بیت المال، از مهمترین فواید آزادسازی اراضی است.
وی بیان کرد: آزادسازی سراسری بازههای مشکل، رفع تصرف موردی تصرفات حریم و بستر رودخانهها به صورت توافقی یا از طریق مراجع قضائی از برنامههای شرکت آب منطقهای در زمینه آزادسازی اراضی حریم رودخانهها است.
آریانژاد اذعان کرد: همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون، ۷۱ هزار و ۲۴۹ مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانههای استان رفع تصرف شد.
وی اظهار کرد: آزادسازی موردی در سالجاری هم ۶۵ هزار و ۲۴۹ متر مربع و آزادسازی سراسری گاران هم ۶ هزار مترمربع بوده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای کردستان افزود: بیشترین آزادسازی اراضی رفع تصرف شده مربوط به شهرستانهای بیجار، کامیاران، سقز و مریوان بود.
وی افزود: ۴۲ هزار و ۹۶۷ مترمربع از اراضی به صورت توافقی و ۲۲ هزار و ۲۸۲ متر مربع حکمی و ۶ هزار مترمربع نیز در قالب سراسری، آزادسازی و رفع تصرف شد.
آریانژاد گفت: اعتبار هزینه شده برای رفع تصرف این اراضی هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود.
وی همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی خواست برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مالی ناشی از خرید و ساخت و ساز در اراضی واقع در مجاورت رودخانهها و مسیلها، قبل از هرگونه اقدام، با مراجعه به مدیریت منابع آب شهرستانها، برای مشخص شدن بستر و حریم قانونی به صورت دقیق، استعلام کنند.
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