به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شب گذشته اساتید دانشگاه های استان با سخنگوی هیئت دولت، رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال ۱۳۶۷ دانشجو گرفته است و در حال حاضر ۳۳۵ عضو هئیت علمی و ۴ هزار دانشجو، ۹ دانشکده و ۸۲ پایگاه جاده ای، ۸ هزار و۶۴۵ پرسنل دارد که در سه شیفت به مردم خدمت ارایه می کنند.

محمد موسوی میرزایی افزود: در دولت سیزدهم در خراسان جنوبی ۳۰ هزار پروژه را تکمیل و تحویل داده ایم و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی وارد استان شده که از جمله آن ۲۵ دستگاه دیالیز بوده است.

وی از پیگیری برای گرفتن مصوبه جایگزین بیمارستان امام رضا (ع)، آماده بهره برداری شدن بیمارستان بشرویه و در حال انجام بودن پروژه بیمارستان زیرکوه و …به عنوان تعدادی از اقدامات انجام شده در این دانشگاه اعلام کرد.

به گفته وی در نهبندان که از محروم ترین شهرستان های استان است پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی و آشیانه هلی کوپتر در حال انجام است.

وی بیان داشت: در طبس هم پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی فعال است و آشیانه هلی کوپتر هم در آن فعال شده است.

وی انجام همه این کارها را در راستای برقراری عدالت در نقاط مختلف خراسان جنوبی دانست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بیمارستان های استان حاکمیتی هستند و نیاز به نگاه ویژه دارند.

موسوی میرزایی ادامه داد: بسیاری از پرسنل از ما مطالباتی دارند و سازمان های بیمه گری باید با عمل به تعهدات خود به ما کمک کنند.

وی تصریح کرد: خیلی از بیمارستان ها پاسخگوی هزینه های آب و برق خود نیستند و روز به روز معوقات ما افزایش می یابند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند هم گفت: خراسان جنوبی مردمی انقلابی دارد که اگر در این دوره به دغدغه های خود نرسند، در هیچ دوره ای نخواهند رسید.

علی میری افزود: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور شناخت کاملی در خصوص خراسان جنوبی دارند و خراسان جنوبی، استان فرصت های بکر است و مرز و آموزش عالی از مهم ترین این فرصت ها است.

به گفته وی آموزش عالی فرصت بی بدیل استان است و یکی از ماموریت های دانشگاه های خراسان جنوبی حفظ جمعیت است.

وی تصریح کرد: در شهرک فرهیختگان بیرجند همه شرایط ساخت و سازهای مدرن رعایت شده و امیدواریم بعد از ۲۴ سال مشکلات آن حل شود.

وی تاکید کرد: مردم استان در همه صحنه ها ولایتمداری خود را بارها اثبات کرده اند و همه ما هم سرباز نظام هستیم و انتظار این است که سفره مردم را بیشتر در یابید.

وی خاطر نشان کرد: آزمایشگاه های دانشگاه های ما مندرس شده و باید آنها را در یابید و با وجود معادن بسیار در استان امکانات فرآوری آنها تاکنون در خراسان جنوبی فراهم نشده است.

در ادامه این جلسه تعدادی از اساتید دیگر دانشگاه های استان به بیان مشکلات موجود در این دانشگاه ها پرداختند.