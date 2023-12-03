آموزش امدادی ۶۰۰ هزار طلبه 

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیته تخصصی امور آموزش مدیریت بحران کشور، در ساختمان صلح جمعیت هلالاحمر برگزار شد.
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، با اشاره به اهمیت امر آموزش در مخاطرات گفت: امروز، آموزش یکی از اساسیترین نیازهای بشر است و از اهمیت آن اینکه، از آموزش، به سرمایهگذاری تعبیر میشود. خداوند هم در قرآن کریم، بارها بر اهمیت آموزش تأکید دارند. در جایی در قرآن بر بهروزرسانی آموزش تأکید شده و در روایات آمده است که برای یادگیری تا چین هم بروید.
وی ادامه داد: این آیات و روایات، اسناد بالادستی ماست و ما وظیفه داریم که به آن اهتمام بورزیم و با کمک مسئولان در وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهایی که در مدیریت بحران نقش دارند، در توسعه و پیشرفت آموزش قدم برداریم.
کولیوند افزود: در بسیاری از بحرانها ما میبینیم که بسیاری مدیران، فرمانداران و حتی استانداران برای آمادگی در بحران آماده نیستند؛ بنابراین هم به آحاد مردم و هم به مدیران استانی، باید آمادگی و پیشگیری در برابر بحران آموزش داده شود.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به این که آموزش در برابر مخاطرات در همه اقشار جامعه باید تبیین شود، گفت: در مدارس و نیروهای مسلح اقدامات متنوع و خوبی شده است؛ اما باید به همه جامعه هدف خود، در مدارس، نیروهای مسلح، مساجد و خانوادهها آموزش کمکهای اولیه و آشنایی با مخاطرات طبیعی داده شود.
وی با اشاره به تفاهمنامهای که با حوزههای علمیه قم در هفته گذشته بسته شد، ادامه داد: تا ماه مبارک رمضان بیش از ۶۰۰ هزار نفر از طلاب و اعضای خانواده آنها، تحت آموزش جمعیت هلالاحمر قرار میگیرند.
کولیوند، افزود: از همه ارگانها و سازمانها درخواست دارم تا با همافزایی بین سازمانی برای آموزش عمومی و تخصصی با جمعیت هلالاحمر، همکاری کنند.
نقش مؤثر هلالاحمر در آموزش
محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با اشاره به این که جمعیت هلالاحمر در زمان بروز بحران، نقش مهم و حیاتی را ایفا میکند، گفت: همه نهادها، سازمانها و ارگانها در کنار هم میتوانند نقش مؤثر و سازندهای را در زمان بحران ایفا کنند که جمعیت هلالاحمر در این مهم، نسبت به سازمانها و ارگانها دیگر، پیشتاز است.
وی ادامه داد: آموزش باید در دو حوزه، هم برای مدیران و هم برای مردم انجام شود؛ آموزش تخصصی به مدیران و آموزش عمومی هم به مردم انجام شود.
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