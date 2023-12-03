حدود یک میلیارد دلار کالا از گمرکات اصفهان صادر شد

رسول کوهستانی پزوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک میلیون و ۵۵۰ هزار تُن کالا از طریق گمرکات استان اصفهان در هشت ماهه ابتدای سال جاری صادر شده است، اظهار داشت: ارزش صادراتی کالاها در این مدت ۹۷۰ میلیون و ۳۲۷ هزار دلار بوده است که البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تغییر محسوسی نداشته است.

وی اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۶۴۳ نوع کالا برشمرد و خاطرنشان کرد: عمده ترین محصولات صادراتی از گمرکات استان اصفهان چدن آهن و فولاد و مصنوعات آن به ارزش ۵۰۳ میلیون دلار بوده که ۱۱ درصد رشد داشته است.

به گفته مدیرکل گمرکات استان اصفهان، پس از فولاد و چدن، محصولات پتروشیمی با ۱۷۲ میلیون دلار و ۱۲ درصد رشد، فرش ماشینی و دستباف با ۵۹ میلیون دلار و ۲۷ درصد کاهش و محصولات لبنی ۵۵ میلیون دلار با ۳۲ درصد کاهش در رده‌های بعدی کالاهای صادراتی استان قرار دارند.

کوهستانی پزوه با اشاره به اینکه کالاها از طریق گمرکات استان اصفهان به ۸۷ کشور هدف صادر شده است، اضافه کرد: طی این مدت عراق به ارزش ۳۴۷ میلیون دلار با ۱۴ درصد کاهش، پاکستان ۲۲۴ میلیون دلار ۳۴ درصد افزایش، افغانستان ۸۳ میلیون دلار ۳۴ درصد رشد، ترکیه ۷۵ میلیون دلار ۲۹ درصد کاهش و امارات متحده عربی ۶۲ میلیون دلار ۳۴ درصد رشد مهمترین مقاصد صادراتی گمرکات استان اصفهان بودند.