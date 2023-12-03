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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۸

استاندار کرمان:

۲۰درصد از اعتبار فرهنگی دستگاه‌ها به بنیاد شهید کرمان اختصاص یابد

۲۰درصد از اعتبار فرهنگی دستگاه‌ها به بنیاد شهید کرمان اختصاص یابد

کرمان- استاندار کرمان گفت: دستگاه‌ها مکلف هستند ۲۰ درصد از یک درصد اعتبار فرهنگی خود را به حساب بنیاد شهید استان واریز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار در جلسه ستاد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان پیشنهاد کرد: یادواره شهدای نیروی هوایی کرمان جهت معرفی بیشتر برگزار شود.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد نیروهای هوایی ارتش برای ساخت یادمان شهدای نیروی هوایی در گلزار شهدا کرمان، افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده در گلزار شهدا، برای بام کرمان طرحی پیش‌بینی شده و لازم است برای ساخت یادمان شهدای نیروی هوایی، هماهنگی لازم انجام شود.

فداکار اظهار داشت: دستگاه‌ها مکلف هستند ۲۰ درصد از یک درصد اعتبار فرهنگی خود را به حساب بنیاد شهید استان جهت انجام برنامه‌های با موضوع ایثار و شهادت واریز کنند.

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی که این اعتبار را واریز نکرده‌اند، گفت: طی نامه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به دیوان محاسبات این موضوع را اعلام و در ادامه ذی حسابان دستگاه‌ها باید به صورت مستقیم این مبلغ را به حساب بنیاد شهید استان واریز کنند.

فداکار اضافه کرد: طرح‌های مختلفی که در این جلسه مطرح و مصوب می‌شود از محل واریزی دستگاه‌ها به حساب بنیاد شهید استان تأمین می‌شود.

کد مطلب 5956044

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