به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار در جلسه ستاد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان پیشنهاد کرد: یادواره شهدای نیروی هوایی کرمان جهت معرفی بیشتر برگزار شود.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد نیروهای هوایی ارتش برای ساخت یادمان شهدای نیروی هوایی در گلزار شهدا کرمان، افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده در گلزار شهدا، برای بام کرمان طرحی پیش‌بینی شده و لازم است برای ساخت یادمان شهدای نیروی هوایی، هماهنگی لازم انجام شود.

فداکار اظهار داشت: دستگاه‌ها مکلف هستند ۲۰ درصد از یک درصد اعتبار فرهنگی خود را به حساب بنیاد شهید استان جهت انجام برنامه‌های با موضوع ایثار و شهادت واریز کنند.

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی که این اعتبار را واریز نکرده‌اند، گفت: طی نامه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به دیوان محاسبات این موضوع را اعلام و در ادامه ذی حسابان دستگاه‌ها باید به صورت مستقیم این مبلغ را به حساب بنیاد شهید استان واریز کنند.

فداکار اضافه کرد: طرح‌های مختلفی که در این جلسه مطرح و مصوب می‌شود از محل واریزی دستگاه‌ها به حساب بنیاد شهید استان تأمین می‌شود.