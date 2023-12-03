به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار در جلسه ستاد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان پیشنهاد کرد: یادواره شهدای نیروی هوایی کرمان جهت معرفی بیشتر برگزار شود.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد نیروهای هوایی ارتش برای ساخت یادمان شهدای نیروی هوایی در گلزار شهدا کرمان، افزود: طبق برنامهریزی انجام شده در گلزار شهدا، برای بام کرمان طرحی پیشبینی شده و لازم است برای ساخت یادمان شهدای نیروی هوایی، هماهنگی لازم انجام شود.
فداکار اظهار داشت: دستگاهها مکلف هستند ۲۰ درصد از یک درصد اعتبار فرهنگی خود را به حساب بنیاد شهید استان جهت انجام برنامههای با موضوع ایثار و شهادت واریز کنند.
وی خطاب به دستگاههای اجرایی که این اعتبار را واریز نکردهاند، گفت: طی نامهای توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به دیوان محاسبات این موضوع را اعلام و در ادامه ذی حسابان دستگاهها باید به صورت مستقیم این مبلغ را به حساب بنیاد شهید استان واریز کنند.
فداکار اضافه کرد: طرحهای مختلفی که در این جلسه مطرح و مصوب میشود از محل واریزی دستگاهها به حساب بنیاد شهید استان تأمین میشود.
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