اصالت بافت تاریخی جزیره هرمز حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست بررسی طرح‌های توسعه جزیره هرمز اظهار کرد: هرمز جزیره‌ای ویژه در ایران اسلامی است و باید تلاش کنیم تاریخ پر افتخار و معماری این جزیره را احیا کنیم.

وی افزود: باید توجه شود که احیای بافت تاریخی هرمز به سمت الگوبرداری از حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نرود و روح تاریخی آن حفظ شود و فضای سبز جایگاه ویژه‌ای در آن داشته باشد، به این منظور باید از پوشش بومی استفاده کرد.

دوستی خاطرنشان کرد: جزیره هرمز این قابلیت را دارد که به محل ویژه‌ای برای جذب گردشگران تبدیل شود و مردم کشور علاوه بر استفاده از جذابیت‌های طبیعی بتوانند سیری نیز در دل تاریخ خلیج فارس و جنوب ایران داشته باشند.

در این نشست آخرین پیشرفت اجرایی و طراحی پروژه‌های جزیره هرمز بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.