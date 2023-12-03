اصالت بافت تاریخی جزیره هرمز حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست بررسی طرحهای توسعه جزیره هرمز اظهار کرد: هرمز جزیرهای ویژه در ایران اسلامی است و باید تلاش کنیم تاریخ پر افتخار و معماری این جزیره را احیا کنیم.
وی افزود: باید توجه شود که احیای بافت تاریخی هرمز به سمت الگوبرداری از حاشیه جنوبی خلیجفارس نرود و روح تاریخی آن حفظ شود و فضای سبز جایگاه ویژهای در آن داشته باشد، به این منظور باید از پوشش بومی استفاده کرد.
دوستی خاطرنشان کرد: جزیره هرمز این قابلیت را دارد که به محل ویژهای برای جذب گردشگران تبدیل شود و مردم کشور علاوه بر استفاده از جذابیتهای طبیعی بتوانند سیری نیز در دل تاریخ خلیج فارس و جنوب ایران داشته باشند.
در این نشست آخرین پیشرفت اجرایی و طراحی پروژههای جزیره هرمز بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
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