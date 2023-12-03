ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری را همگانی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی صبح یکشنبه در مجمع عمومی هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری ضمن تقدیر از زحمات چندین ساله یگانگی رئیس اسبق هیأت، اظهار داشت: کار سختی پیش روی تیم جدید است و با آرای کامل و اعتمادی که اعضای مجمع داشتید، راه دشواری در پیش دارید و انتظارات بالاست.

رجبی افزود: باید درب این هیأت به روی همه باز باشد و از تمامی ظرفیت‌ها در جهت پیشرفت این رشته استفاده گردد.

وی با بیان اینکه این ورزش یک ورزش هیجانی است، افزود: انرژی و هنر جوانان این رشته باید با برنامه ریزی درست این هیأت و با برگزاری رویدادهای مختلف تخلیه شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران ادامه داد: توجه به امور دانشگاهی، و ترویج و همگانی کردن اتومبیل رانی و موتورسواری باید در دستور کار قرار گیرد وبرای پیشرفت این رشته نیاز است که یک اتاق فکر ویژه تشکیل شود و از اساتید دانشگاهی در این کارگروه استفاده گردد.

رجبی به توجه ویژه به مباحث آموزشی اشاره کرد و تاکید داشت: آموزش و فرهنگ سازی را برای دانش آموزان، دانشجویان و بانوان و همچنین برای تمامی جنسیت‌ها در نظر بگیرید.

مدیرکل ورزش و جوانان افزود: مباحث امداد و نجات و کاهش تصادفات می‌تواند مهمترین مباحث آموزشی در این هیأت باشد.

رجبی تاکید داشت: حوزه ورزش به آرامش نیاز دارد، همچنان که به قهرمان نیاز داریم به همگانی هم نیاز داریم و هیأت‌های ورزشی ما باید مذهبی دینی باشد و تمامی اصول اخلاقی باید در هیأت‌های ورزشی ما رعایت شود.