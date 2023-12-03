محیط بانان ضابطان قضایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اکبری درباره درگیری مدیر کل میراث فرهنگی گلستان با محیط بانان جزیره آشوراده اظهار کرد: طی روزهای گذشته کلیپی مبنی بر برخورد نامناسب مدیرکل میراث فرهنگی استان گلستان با ضابطان قضائی حفاظت محیط زیست جزیره آشوراده در فضای مجازی منتشر شد که موجب رنجش خاطر مردم شریف ایران شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این کلیپ محیط بانان بر اساس قانون برای ساخت یک پیاده راه به عرض ۱.۵ متر از مأموران بنیاد مسکن که مسئول ساخت آن بودند، درخواست ارائه مجوز می‌کنند. در این میان مدیرکل میراث فرهنگی در اعتراض به درخواست قانونی محیط بانان برای ارائه مجوز در حالی که کوچک‌ترین نقش اجرایی ندارد، صرفاً برای ایجاد فشار افکار عمومی با کلیدواژه‌هایی همچون دستور رئیس جمهوری، درگیری لفظی با ضابط قضائی (محیط بان) ایجاد می‌کند که جای تأسف دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه جزیره آشوراده پناهگاه حیات وحش و تحت مدیریت استان مازندران است، باید تمام افراد حقیقی و حقوقی که قصد ورود به این منطقه را دارند، مورد بررسی قرار گیرند. اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ وجه حق ندارند که فراتر از قوانین و مقررات، برخوردهای دور از شأن اداری و انسانی با افرادی که انجام وظیفه می‌کنند، داشته باشند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی تاکید کرد: محیط بانان وظایف بسیار سنگینی دارند و به عنوان ضابطان قضائی مکلف به صیانت از مناطق حفاظت شده هستند و در راستای وظایف خود از فعالیت‌های عمرانی که بدون مجوز و هماهنگی قبلی اتفاق افتد، جلوگیری خواهند کرد.

اکبری درباره طرح گردشگری آشوراده تصریح کرد: طی سفری که رئیس جمهوری به جزیره آشوراده داشتند، دستور دادند که باید از ظرفیت‌های طبیعت گردی این جزیره استفاده شود این در حالیست که برای طرح طبیعت‌گردی آشوراده در محدوده ۲۲ هکتاری مجوزی از سنوات گذشته صادر شده بود و با دستور رئیس جمهوری بحث اصلاح مجوز طبیعت‌گردی مطرح شد و در دستور کار سازمان قرار گرفت.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در دولت سیزدهم و با تاکید رئیس جمهوری، بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه تنها با رعایت الزامات محیط زیستی انجام می‌شود که در همین راستا نیز طرح ۲۲ هکتاری از قبل وجود داشت با حذف اقامت شبانه و انتقال آن به بافت روستا همراه با بارگذاری کمتر در دستور کار قرار گرفت که جوامع محلی نیز در این مسیر از منافع خاص خود برخوردار می‌شوند بنابراین تاکید سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم، اجرای طرح گردشگری آشوراده با در نظر گرفتن تمام مسائل محیط زیستی، بدون ایجاد سازه‌های اضافی و آسیب به محیط زیست است و این طرح به بهترین نحو و هم گام با حفاظت از محیط زیست اجرا خواهد شد.

وی تاکید کرد: در همین راستا جلسات متعددی برای سرمایه گذاری صندوق ملی محیط زیست و تبدیل آشوراده به منطقه ویژه طبیعت گردی برگزار شده است و سازمان با تمام ظرفیت خود برای حل موانع و اجرای دستور رئیس جمهوری اقدام خواهد کرد که آخرین جلسه آن مربوط به ۷ آذر و با حضور استاندار گلستان بوده است.

اکبری در پایان ضمن تاکید بر اقدامات انجام شده در خصوص طرح آشوراده گفت: قبل از سفر آتی رئیس جمهوری به گلستان فاز اجرایی طرح گردشگری آشوراده با جدیت آغاز خواهد شد.