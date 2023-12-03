باور به توانمندی معلولان نیازمند توجه همگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد قادری، در پیامی به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: با وجود تلاشهایی که در زمینه پیشگیری از انواع معلولیتها صورت میگیرد، بروز معلولیتها در سنین مختلف را باید به عنوان واقعیتی انکارناپذیر بپذیریم و برای انجام مداخلات به هنگام در آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت تلاش کنیم و این همان رسالتی است که سازمان بهزیستی مفتخر به انجام آن است.
متن این پیام به شرح ذیل است؛
خدمت رسانی مؤثر به افراد دارای معلولیت، رسالتی پر افتخار برای سازمان بهزیستی است.
نگاهی به روزشمار مناسبتها بار دیگر توجه ما را به دوازدهم آذرماه، روز جهانی افراد دارای معلولیت معطوف میسازد و تعهدی را که در مسیر توانمندسازی و تلفیق اجتماعی این افراد بر عهده داریم به ما یادآوری میکند.
سازمان بهزیستی که از سازمانهای مردم نهاد برآمده از انقلاب شکوهمند اسلامی به شمار میرود، از بدو تشکیل تاکنون ارائه خدمات آموزشی توانبخشی، مراقبتی و حمایتی به گروههای دارای معلولیت را در زمره اولویتهای خویش قرار داده و در این مسیر از همیاری سازمانهای غیر دولتی فعال در امور معلولان و نخبگان دارای معلولیت، بهرههای فراوان برده است.
با وجود تلاشهایی که در زمینه پیشگیری از انواع معلولیتها صورت میگیرد، بروز معلولیتها در سنین مختلف را باید به عنوان واقعیتی انکارناپذیر بپذیریم و برای انجام مداخلات به هنگام در آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت تلاش کنیم و این همان رسالتی است که سازمان بهزیستی مفتخر به انجام آن است.
در حال حاضر مراکز روزانه آموزش توانبخشی، حرفه آموزی، کارگاه تولیدی حمایتی و مرکز پشتیبانی شغلی، طیف متنوعی از خدمات شامل: کاردرمانی، فیزیوتراپی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی، گفتاردرمانی، مشاوره روانشناختی، آموزشهای پیش حرفهای و حرفه آموزی را به افراد دارای معلولیت، بیماران روانی مزمن، سالمندان و افراد با اختلال طیف اوتیسم ارائه میکنند. بخش عمدهای از خدمات توانبخشی و مراقبتی سازمان در مراکز شبانه روزی و خانههای حمایتی ارائه میشود و افراد تحت پوشش، متناسب با نوع و سطح نیازهای خود از خدمات تخصصی بهره مند میشوند. مضافاً اینکه بخش قابل توجهی از افراد دارای معلولیت نیز خدمات مورد نیاز خود را از مراکز ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی در منزل دریافت میکنند و این، تنها بخشی از تلاشهایی است که در مسیر فراگیرسازی خدمات مورد نیاز افراد دارای معلولیت انجام میشود.
دوازدهم آذرماه را در حالی گرامی میداریم که عبارت «باور توانمندیها، نویدبخش دنیایی دسترس پذیر» را به عنوان شعار سال، الگوی تلاشهای خود قرار دادهایم و میکوشیم تا با جلب همکاری سایر دستگاهها و تقویت همکاری با دیگر کشورهای دنیا پیام نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم رعایت عدالت در رابطه با افراد دارای معلولیت را در فراسوی مرزها طنین انداز نمائیم.
در همین راستا کوشیدهایم تا با برگزاری همایش (باور توانمندیها) با حضور مقامات کشوری و لشکری، نخبگان دارای معلولیت، سازمانهای غیردولتی فعال در امور معلولان و اساتید دانشگاهها، امکان هم اندیشی میان متولیان آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت در سایر نهادها و دستیابی به زبان مشترک در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، دسترس پذیری خدمات برای این گروهها و تلفیق اجتماعی آنان را فراهم سازیم.
دورنمای سازمان بهزیستی در شکل دهی این تلاش و پیگیری روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دستگاههای مختلف، همسویی اقدامات مورد نظر برای ساختن دنیایی پویا و پرنشاط برای افراد دارای معلولیت است؛ دنیایی مبتنی بر اندیشه و ایمان که کرامت انسانها در فراسوی محدودیتها در مدار توجه جوامع قرار میگیرد.
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