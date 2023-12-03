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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

استاندار چهارمحال و بختیاری:

شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه کشور مؤثر هستند

شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه کشور مؤثر هستند

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه و پیشرفت کشور نقش دارند، گفت: ساختمان پارک علم و فناوری استان در سفر دوم ریاست جمهوری به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری صبح یکشنبه در ششمین جشنواره کشوری دانایی و توانایی به میزبانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این جشنواره فرصت مناسبی است تا استعدادهای برتر شناسایی شوند، اظهار کرد: فرهنگ کتابخوانی باید ترویج پیدا کند، اما باید کتاب‌هایی را مطالعه کنیم که به دانایی ما اضافه کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: کتاب‌خوانی از سن پایین همانند حکاکی بر روی سنگ است و تأثیر مطلوبی بر روح و روان افراد می‌گذارد.

وی با بیان اینکه برگزاری‌های اردوهای آموزشی برای دانش‌آموزان موجب شناخته شدن فرهنگ سایر استان‌ها می‌شود، گفت: دانش‌آموزان در اردوها با فرهنگ و توانمندی استان‌ها آشنا می‌شوند.

حیدری با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور تاکید ویژه‌ای بر انجام سفرهای استانی برای احصای مشکلات و تصمیم‌گیری میدانی بر حل آن‌ها دارند، ادامه داد: در سفر دوم ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری سند توسعه استان‌های زاگرس‌نشین مصوب شد، استان‌های زاگرس‌نشین باوجود ظرفیت‌های بسیار توسعه پیدا نکرده بودند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه و پیشرفت کشور دارند، یادآور شد: ساختمان پارک علم و فناوری استان در سفر دوم ریاست جمهوری به بهره‌برداری رسید و در حال حاضر ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در این پارک مستقر شدند.

وی با اشاره به اردوی جهادی مدیران چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: در سفرهای شهرستانی مشکلات احصا و برای حل مشکلات تصمیم‌گیری می‌شود، یکی از مشکلات مدارس مناطق محروم وجود مدارس سنگی و کانکسی بود که تصمیم بر آن شد که این مدارس جمع‌آوری و مدارس ایمن جایگزین آن شوند.

حیدری با بیان اینکه در طرح شهید عجمیان نوسازی و زیباسازی مدارس در دستور کار قرار دارد، گفت: این کمک به هم‌نوع است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: حرفه‌گرایی باید جایگزین مدرک‌گرایی شود، هر فردی در یک حرفه استعداد دارد، باید این استعدادها شناسایی و شکوفا شود، انسان دانا و توانمند می‌تواند بهره‌وری در تولید در بخش‌های مختلف را افزایش دهد.

وی بیان کرد: اگر به دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور بها بدهیم، می‌توانند کارهای بزرگی در راستای توسعه کشور انجام دهند، دانایی اتفاقات خوبی در کشور رقم می‌زند.

کد مطلب 5956196

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