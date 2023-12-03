به گزارش خبرنگار مهر، اقبال حمیدی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از پناه گاه حیات وحش زریبار بیان کرد: در راستای مدیریت جامع تالاب و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم تالاب با نیوجرسیهای پیش ساخته در منطقه تعیین شده جدا سازی میشود.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته افراد به صورت غیرمجاز اقدام به ساخت ساز کرده بودند که طبق نقشه حریم و جلوگیری از اقدامات این سوداگران جدا سازی آغاز شده است و با هرگونه تعرض طبق قانون مناطق تحت مدیریت و تالابهای بینالمللی برخورد خواهد شد.
وی افزود: این اقدام در حاشیه جنوب شرقی تالاب و در محدوده نزدیک حریم شهری و تعارض ساخت ساز غیر مجاز و کمربندی در دست احداث تا میدان بیسارانی انجام میشود که متأسفانه در سنوات گذشته این وظیفه قانونی و تکلیف سازمانی مغفول مانده و موجبات ساخت و ساز غیرقانونی در داخل مرز قانونی پناهگاه حیات وحش زریبار را سبب شده است.
تالاب بین المللی زریبار در سال ۱۳۸۸ به عنوان پناهگاه حیات وحش اعلام شد و سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان متولی اصلی آن معرفی گردید. همچنین پس از پیگیریهای جدی در راستای حفاظت از اکوسیستم ارزشمند تالاب زریبار در بهمن ماه ۹۷ برابر شماره ۲۳۶۹ به عنوان بیست و پنجمین تالاب بیناللملی ایران در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید.
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