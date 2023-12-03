فواید مشاوره روانشناسی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فواید مشاوره فردی یا روان شناسی به شما این فرصت را می‌دهد تا در مورد مشکلات اجتماعی، عاطفی یا رفتاری خود که باعث استرس برای شما شده یا در عملکرد روزانه تان اثر گذاشته است بتوانید صحبت کنید. مشاوران افرادی آموزش دیده و ماهر هستند که می‌تواند به نگرانی‌های شما به شکلی بدون قضاوت و درست واکنش نشان دهند. این روزها با توجه به فشارهای روانی و اجتماعی که عموم مردم محتمل می شوند٬ مشاوره روانشناسی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کلینیک روانشناسی سها خدمات مشاوره آنلاین روانشناسی را برای سهولت بیشتر شما مهیا کرده است.

چه زمانی باید به مشاوره فکر کنم؟

ممکن است به دلیل بسیاری از تصورات غلط در مورد روان درمانی، تمایلی به امتحان آن نداشته باشید. حتی اگر واقعیت‌ها را به جای افسانه‌ها بدانید، ممکن است از آزمایش کردن خودتان معذب شوید. غلبه بر این معذب بودن ارزشش را دارد. زیرا هر زمان که کیفیت زندگی شما آن طور که می‌خواهید نیست، روان درمانی می‌تواند کمک کند.

برخی از افراد به دلیل احساس افسردگی، اضطراب یا عصبانیت برای مدت طولانی، برخی دیگر برای بیماری مزمنی که در سلامت عاطفی یا جسمی آن‌ها اختلال ایجاد می‌کند، برخی دیگر نیز ممکن است مشکلات کوتاه مدتی داشته باشند که برای حل آن به کمک نیاز دارند و برخی ممکن است طلاق را پشت سر گذاشته باشند یا از شغلشان یا از مرگ یکی از اعضای خانواده غمگین باشند.

روان درمانی چه کمکی می‌کند؟

همانطور که روان درمانی شما ادامه می‌یابد، روند ایجاد یک رابطه درمانی قابل اعتماد را با روانشناس خود ادامه خواهید داد. به عنوان بخشی از فرآیند مستمر شناخت شما، مشاور ممکن است بخواهد ارزیابی‌هایی را انجام دهد. روانشناسان برای اجرا و تفسیر تست‌هایی آموزش دیده‌اند که می‌تواند به تعیین عمق افسردگی، شناسایی ویژگی‌های شخصیتی مهم، کشف راهبردهای مقابله‌ای ناسالم مانند مشکلات نوشیدن یا شناسایی ناتوانی‌های یادگیری کمک کند. شما و روانشناستان نیز از طریق صحبت کردن، مشکلات خود را بررسی خواهید کرد. برای برخی از افراد، تنها صحبت آزادانه در مورد یک مشکل باعث آرامش می‌شود. در مراحل اولیه، روانشناس به شما کمک می‌کند تا بفهمید چه چیزی شما را آزار می‌دهد. سپس وارد مرحله حل مسأله می‌شوید و با هم کار می‌کنید تا راه‌های جایگزینی برای تفکر، رفتار و مدیریت احساسات خود بیابید. ممکن است در طول جلسات خود رفتارهای جدیدی را ایفا کنید و تکالیف خود را انجام دهید تا مهارت‌های جدید را در این بین تمرین کنید. همانطور که پیش می‌روید، شما و روانشناستان پیشرفت خود را ارزیابی می‌کنید و تعیین می‌کنید که آیا اهداف اصلی شما نیاز به فرمول بندی مجدد یا گسترش دارند یا خیر. در برخی موارد، روانشناس شما ممکن است پیشنهاد دهد که دیگران را نیز دخیل کنید. شما مهارت‌های جدیدی را یاد می‌گیرید که کمک می‌کند خود و جهان را متفاوت ببینید. یاد خواهید گرفت که چگونه بین موقعیت‌هایی که می‌توانید تغییر دهید و موقعیت‌هایی که نمی‌توانید تمایز قائل شوید و چگونه روی بهبود موارد تحت کنترل خود تمرکز کنید.

فواید مشاوره

دلایل زیادی هستند که باید از مشاوره‌ی فردی یا روانی سود ببرید. برخی از متداول‌ترین مشکلاتی که اغلب دانش آموزان برای آن به دنبال مشاوره می‌روند عبارتند از:

نگرانی‌های جنسی

اضطراب یا حملات پانیک شدید

رفتارهای اجباری و بدون کنترل

مشکل برای مدیریت درست استرس

خشونت در خانواده یا تجاوز جنسی

افسردگی یا نداشتن انگیزه برای کارها

مشکل برای کنار آمدن با اتفاقات سخت

مشکلاتی در خشونت و کنترل عصبانیت

مشکلات خانوادگی و مشکلات در روابط

مشکل در مصرف الکل یا اعتیاد به دیگر مواد

مشکل در تمرکز یا تمام کردن کارها و تکالیف مدرسه

مشکلات مرتبط در رفتارهای مرتبط با خوردن یا تصویر بدنی

مشکلاتی مانند از دست دادن یکی از عزیزان و سوگواری برای آن

عادت کردن به عقب انداختن کارها یا دیگر رفتارهایی که باعث مشکل برای شما خواهد شد.

مشاوره‌ی فردی بنا به دلایل متعددی برای شما مفید خواهد بود، مانند افزایش هشیاری فرد نسبت خود، تشویق شناخت بیشتر خود، تشخیص محدودیت‌ها، بالا بردن مهارت‌های ارتباطی و بهبود استفاده از مهارت‌های تطابقی سالم. فواید این مشاوره می‌تواند منجر به تغییراتی در رفتار فرد شود که اغلب می‌تواند علائم مشکلات روانی او را کاهش دهد.

آگاهی از خود یکی از فواید مشاوره

در طول جلسات مشاوره، فرد و مشاور در مورد مشکلاتی باهم صحبت خواهند کرد که لازم است بررسی شوند. مشاوران اغلب افراد را تشویق می‌کنند تا نسبت به تجربیات خود واکنش داده و خوب در آنها غرق شوند.

برای مثال تمرین تمرکز ذهنی به طور گسترده‌ای امروزه در جلسات مشاوره استفاده می‌شود تا توانایی فرد برای حضور یافتن در زمان حال و لحظه‌ی فعلی را زیاد کند. تمرینات تمرکز ذهنی اغلب بیمار را تشویق می‌کنند تا به افکار، احساسات و حس و حال خود در همان جلسه تنها دقت داشته باشند. این نوع تمرین برای فرد باعث می‌شود بتواند نسبت به تجربیات انسانی خود به هشیاری نسبت به خودش برسد. حالا درون من واقعاً چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ درست در همین لحظه.

بعلاوه مشاوران می‌خواهند دیدگاهی نسبت به تاثیر رفتار فرد روی خروجی مطلوب او ایجاد کنند. به خصوص درمان‌های رفتار شناختی که در آن از تکنیک‌های رفتار شناختی یا CBT استفاده می‌شود به فاصله میان چیزی که فرد فکر می‌کند اتفاق خواهد افتاد و چیزی که در واقعیت رخ می‌دهد اشاره دارد.

کسی که با یک فوبیای خاص از عنکبوت‌ها می جنگد به احتمال زیاد در موقعیت‌هایی که ممکن است عنکبوت‌ها حضور داشته باشند حضور نمی‌یابد با این قصد که استرس خود را کاهش دهد. با این وجود اجتناب از عنکبوت‌ها به سادگی اجازه می‌دهد ترس شما قوی‌تر شود. مشاوران نظاره کنندگانی بسیار سخت و قاطع هستند که باعث می‌شوند فرد چیزهایی را ببیند که خودش به تنهایی قادر به دیدن آنها نیست.

شناخت خود یکی از فواید مشاوره

مشاوره به فرد اجازه می‌دهد در سفری شرکت کند که به شناخت خودش می‌رسد. من چه کسی هستم؟ باورها و ارزش‌های من چه هستند؟ چه چیزی به زندگی من معنا می‌دهد؟ چه کسانی در شبکه ی حمایتی من قرار دارند؟ اینها همه سوالاتی هستند که فرد مشاور در مقابل ذهن مراجعه کننده ی خود قرار می‌دهد.

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