سوءمدیریت مهمترین چالش کنونی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: تجربه در عرصه‌های مختلف نشان داده هر زمان از ظرفیت نیروهای انقلابی، مخلص و جهادی در دستگاه‌های اجرایی بهره‌گیری شده شاهد کارنامه درخشان و افزایش موفقیت‌ها در تمام حوزه‌ها بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در تمام حوزه‌ها دارای ظرفیت‌های کم نظیری است، افزود: استان مرکزی علاوه بر ظرفیت‌های صنعتی دارای قابلیت‌های بسیار مناسب کشاورزی در حوزه دام، طیور، آبزی پروری و تولید محصولات دامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: استان مرکزی در حوزه صنایع دستی و گردشگری نیز قابلیت‌های کم نظیری دارد که در این راستا بیش هزار اثر ثبت شده و همچنین به لحاظ تنوع و حجم معادن نیز مورد توجه ویژه دولت است.

استان مرکزی مهد تمدن و مفاخر کشور

حجت الاسلام موسی پور استان مرکزی را مرکز مفاخر و مشاهیر کشور عنوان کرد و افزود: جمعیت قابل توجهی از مشاهیر کشور در این استان پرورش یافتند و باید اذعان کرد که استانی نخبه پرور و مهد فرهنگ و اندیشه است که در رأس آن امام راحل در این استان پرورش یافته و تاریخ جهان را متحول کرد.

وی بیان کرد: پیشرفت پایدار بدون توجه به فرهنگ امکان پذیر نیست و به طور حتم، تقویت فرهنگ ملی و دینی ضامن پیشرفت کشور است که این در تمام حوزه‌ها باید این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: اهمیت فرهنگ به گونه‌ای است که اگر به شاخص‌های آن توجه کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

حجت الاسلام موسی پور با اشاره به اینکه اقدامات ارزشمندی که در حوزه تولید انجام شده، گفت: علاوه بر توجه به تولید، اصلاح مدیریت مصرف و فرهنگ صرفه جویی میان اقشار مختلف جامعه باید مدنظر ویژه باشد تا شاهد ناترازی در هیچ حوزه‌ای نباشیم.

قدرت نرم عامل شکست رژیم پهلوی

وی در بخش دیگری سخنان خود با اشاره به اینکه امام راحل با بهره گیری قدرت نرم، فرهنگ منحوس پهلوی را شکست داد، گفت: اعتقادات و باورهای مردم، اساس قدرت نرم هستند و استمرار انقلاب نیز تکیه بر همین قدرت بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: حجم عظیم توطئه‌ها از سال ۷۸ حادثه کوی دانشگاه تاکنون به واسطه بهره گیری از ظرفیت مردم بود و با قدرت مردم بود توانستیم از این گردنه‌های دشوار عبور کنیم.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات کشور تاکید کرد: حضور حجت الاسلام رئیسی و مسئولان در بین مردم، امید آفرینی را در جامعه ایجاد می‌کند که می‌طلبد ارتباط با مردم بیش از گذشته تقویت شود.



حجت الاسلام موسی پور صداقت و مردمی بودن را سرلوحه اقدامات مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: اکنون با مشکلات اقتصادی زیادی در کشور مواجه هستیم اما مهم‌ترین چالش سو مدیریت است و با توجه به نارضایتی مردم از بوروکراسی اداری، انتظار است تکریم و گره گشایی از مشکلات مردم در اولویت اقدامات حلقه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد چرا که رمز ماندگاری نظام‌جمهوری اسلامی مردم هستند.